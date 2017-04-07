Губернатор обсудил с министром культуры РФ ход реконструкции знаковых культурных объектов в Самаре
В четверг, 6 апреля, в Москве состоялась рабочая встреча губернатора Николая Меркушкина с министром культуры России Владимиром Мединским.
В четверг, 6 апреля, в Москве состоялась рабочая встреча губернатора Николая Меркушкина с министром культуры России Владимиром Мединским.
На ней обсуждался ход реконструкции
Николай Меркушкин также рассказал, что скоро начнутся работы по реконструкции здания Самарского цирка: на данный момент завершается этап проектирования и предварительной подготовки.