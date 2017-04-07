«Ростелеком» сообщил о готовности стать стратегическим партнером Воронежской области
Компания обеспечит жителей региона современным инструментарием.
Компания обеспечит жителей региона современным инструментарием.
«Ростелеком» заявил о желании стать стратегическим партнером Воронежской области. Компания намерена обеспечить жителей региона, бизнес и власть современным инструментарием, сообщил президент ПАО «Ростелеком» Михаил Осеевский на встрече с губернатором Алексеем Гордеевым в четверг, 6 апреля.
Компания готова инвестировать финансовые средства в проекты, чтобы выстроить надежную, эффективную систему. Алексей Гордеев подчеркнул, что «регион готов стать надежным партнером».
В ноябре 2016 года Воронежская область подписала трехсторонее соглашение с Минкомсвязи РФ и «Ростелеком» об устранении «цифрого неравенства». Современными услугами связи обеспечат более 500 населенных пунктом региона. Воронежская область стала 41-м регионом РФ, подписавшим соглашение. Его цель — развитие инфраструктуры связи, повышение качества и доступности государственных и муниципальных услуг. Соглашение поможет максимально быстро и без административных барьеров построить каналы связи. В Воронежской области уже проложено более 500 км
Справка РИА «Воронеж»
Контракт сроком на десять лет по выполнению программы устранения «цифрового неравенства» с ОАО «Ростелеком» заключило Федеральное агентство связи в 2014 году. В соответствии с условиями договора, «Ростелеком» обеспечит работу 149 тысяч универсальных таксофонов и почти 21 тыс. пунктов доступа в интернет. По контракту точки доступа появятся в населенных пунктах с численностью населения от 250 до 500 человек. В рамках программы построят 215 тыс. км