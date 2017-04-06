Си Цзиньпин прибыл в США для встречи с Трампом

Самолет китайского лидера приземлился в аэропорту Палм Бич во Флориде в 13.40 по времени восточного побережья США (20.40 мск). Прибытие Трампа во Флориду ожидается в ближайшие часы.

Первая после победы Трампа на президентских выборах встреча с главой КНР состоится в резиденции Трампа Мар-а-Лаго. Согласно расписанию визита, в четверг вечером главы двух государств с супругами проведут совместный ужин. Переговоры запланированы на пятницу.

Трамп называет Мар-а-Лаго своим «летним Белым домом» и уже принимал в резиденции премьер-министра Японии. Как сообщили ранее в марте американские СМИ, глава КНР не планирует останавливаться в резиденции Трампа и будет жить в отеле неподалеку.