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21:24 (мск), источник: РИА Новости

Си Цзиньпин прибыл в США для встречи с Трампом

ВАШИНГТОН, 6 апр — РИА Новости. Председатель КНР Си Цзиньпин прибыл в США для первой встречи и переговоров с президентом США Дональдом Трампом, сообщает телеканал CNN.

Источник: AP 2017

Самолет китайского лидера приземлился в аэропорту Палм Бич во Флориде в 13.40 по времени восточного побережья США (20.40 мск). Прибытие Трампа во Флориду ожидается в ближайшие часы.

Первая после победы Трампа на президентских выборах встреча с главой КНР состоится в резиденции Трампа Мар-а-Лаго. Согласно расписанию визита, в четверг вечером главы двух государств с супругами проведут совместный ужин. Переговоры запланированы на пятницу.

Трамп называет Мар-а-Лаго своим «летним Белым домом» и уже принимал в резиденции премьер-министра Японии. Как сообщили ранее в марте американские СМИ, глава КНР не планирует останавливаться в резиденции Трампа и будет жить в отеле неподалеку.

Ожидается, что главными темами встречи станут двусторонние отношения, в частности торговый дисбаланс, тайваньский вопрос, спор вокруг Южно-Китайского моря, а также ядерная проблема КНДР. Эксперты отмечают, что нынешний визит станет скорее ознакомительным и не принесет прорывных договоренностей, а лишь позволит лидерам двух стран узнать друг друга.

Комментарии
1
КотПтичкин
Да...... ,у воффки седни беспокойный будет сон.
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