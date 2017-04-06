Си Цзиньпин прибыл в США для встречи с Трампом
ВАШИНГТОН, 6 апр — РИА Новости. Председатель КНР Си Цзиньпин прибыл в США для первой встречи и переговоров с президентом США Дональдом Трампом, сообщает телеканал CNN.
ВАШИНГТОН, 6 апр — РИА Новости. Председатель КНР Си Цзиньпин прибыл в США для первой встречи и переговоров с президентом США Дональдом Трампом, сообщает телеканал CNN.
Самолет китайского лидера приземлился в аэропорту Палм Бич во Флориде в 13.40 по времени восточного побережья США (20.40 мск). Прибытие Трампа во Флориду ожидается в ближайшие часы.
Первая после победы Трампа на президентских выборах встреча с главой КНР состоится в резиденции Трампа
Трамп называет
Ожидается, что главными темами встречи станут двусторонние отношения, в частности торговый дисбаланс, тайваньский вопрос, спор вокруг