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21:39 (мск), источник: Интерфакс

Анкара решила поддержать возможную военную операцию США в Сирии

Москва. 6 апреля. INTERFAX.RU — Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил в четверг, что готов оказать поддержку возможной военной операции США в Сирии, передают в четверг западные СМИ.

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«Турецкий президент Эрдоган пообещал поддержать Трампа, если он решит предпринять действия против режима Башара Асада», — пишут издания.

Ранее в четверг телеканал CNN со ссылкой на собственные источники сообщил, что Трамп заявил некоторым членам Конгресса, что рассматривает возможность военного ответа на химатаку в Сирии.

На этой неделе в городе Хан-Шейхун в провинции Идлиб, предположительно, были применены боеприпасы с отравляющими веществами, в результате чего погибли, по разным данным, около 100 человек.

В Дамаске обвинения отвергают.

Официальный представитель оборонного ведомства РФ Игорь Конашенков заявил, что авиация сирийских правительственных войск нанесла удар в районе Хан-Шейхун (провинция Идлиб) по складу боеприпасов террористов и скоплению военной техники.

Комментарии
9
Александр Романский
Трамп намекает, что "рассматривает возможность военного ответа на химатаку в Сирии." То есть против России, если предварительно Россия не сдаст Асада. А что - то мне подсказывает, что к этому и идет.
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КотПтичкин
Очередной пинок (нож) путлеру в спину от любимых турецких друзей)))
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КотПтичкин
Горюшко ты уже хлебаешь полной ложкой от правления нынешней властью воров.
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