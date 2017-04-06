Анкара решила поддержать возможную военную операцию США в Сирии

«Турецкий президент Эрдоган пообещал поддержать Трампа, если он решит предпринять действия против режима Башара Асада», — пишут издания.
Ранее в четверг телеканал CNN со ссылкой на собственные источники сообщил, что Трамп заявил некоторым членам Конгресса, что рассматривает возможность военного ответа на химатаку в Сирии.
На этой неделе в городе Хан-Шейхун в провинции Идлиб, предположительно, были применены боеприпасы с отравляющими веществами, в результате чего погибли, по разным данным, около 100 человек.
В Дамаске обвинения отвергают.
Официальный представитель оборонного ведомства РФ Игорь Конашенков заявил, что авиация сирийских правительственных войск нанесла удар в районе Хан-Шейхун (провинция Идлиб) по складу боеприпасов террористов и скоплению военной техники.