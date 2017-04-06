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21:54 (мск), источник: РИА Новости

МВФ: экономика Украины достигнет уровня ЕС не раньше 2040 года

МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. Экономика Украины может приблизиться к европейским показателям к 2040 году, если уровень коррупции в стране упадет, говорится в исследовании МВФ.

Эксперты организации предупреждают, что масштабы взяточничества на Украине рискуют подорвать перспективы экономического развития страны. В фонде также указывают, что борьбе с этой проблемой мешает «концентрация политической и экономической власти в руках небольшой группы людей».

«Если Украина не сможет снизить уровень коррупции, ВВП на душу населения в 2040 году будет по-прежнему составлять лишь около 30 процентов от среднего показателя по Евросоюзу», — отмечается в докладе.

Если же уровень коррупции в стране сократится до среднеевропейского, к 2040 году ВВП Украины достигнет 50 процентов от среднего в ЕС.

Ранее 3 марта МВФ выделил Украине транш финансовой помощи в размере около миллиарда долларов. Решение было принято, несмотря на скандал с расследованием дела о растрате руководством Нацбанка денег, выделенных на рефинансирование коммерческих банков.

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