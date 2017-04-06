CNN: глава Пентагона предложит Трампу нанести удар крылатыми ракетами по Сирии

«Мэттис расскажет Трампу во Флориде о некоторых вариантах (ответных действий — прим. ТАСС), один из которых представляет собой удар крылатыми ракетами с кораблей ВМС», — отметил ведущий телеканала.

По данным телекомпании, глава государства заявил нескольким членам американского Конгресса, что рассматривает принятие военных мер в отношении Дамаска. Трамп рассказал, что не принял пока окончательного решения и обсуждает возможные варианты действий с Мэттисом. «Трамп полагается на мнение Мэттиса», — отмечает CNN.

Источники также рассказали, что Пентагон обладает необходимыми возможностями для нанесения удара по сирийскому арсеналу химического оружия и предоставил соответствующую информацию президенту. Канал подчеркивает, что никакого решения в этой связи пока еще не принято.

Во вторник агентство Reuters со ссылкой на «Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека» (The Syrian Observatory for Human Rights) сообщило, что в городе Хан-Шейхун в сирийской провинции Идлиб в результате удара сирийских или российских самолетов погибли 58 человек, в том числе 11 детей. Агентство утверждало, что удар могли нанести правительственные силы Сирии, применившие «токсичный газ».

Всемирная организация здравоохранения в свою очередь, ссылаясь на партнерские организации, работающие в Идлибе, указала, что в результате атаки «умерло по меньшей мере 70 человек и еще сотни пострадали».

Российские и сирийские военные отвергли свою причастность к произошедшему. Позднее Минобороны РФ сообщило, что днем 4 апреля удар по восточным окраинам Хан-Шейхуна нанесла сирийская авиация.

По российским данным, в результате были разбомблены цеха, где боевики производили боеприпасы с отравляющими веществами, которые поставлялись в Ирак и применялись в Алеппо.