Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Умер актер из «Маски-шоу» Сергей Олех
На Донбассе убит российский киноактер Исманов
МИД Украины потребовал от России отменить указ Путина
Почему разгорелся скандал вокруг жены футболиста Погребняка
Как выглядят дочери фанаток пластики (фото)
Груз ценный, но тяжелый: как посадить носорога в самолет?Оказывается, носорогов нельзя перевозить на самолете в спящем состоянии
8 имен, которые почти одинаково звучат во всем мире
Астрономия вернется в школьную программу с сентября
Выдачу бесплатной земли на Курилах приостановили
Власти Москвы не планируют сносить девятиэтажки
ДНР направляет 1000 автобусов с бойцами на Саур-Могилу – СМИ
«Киев приперли к стенке»: СМИ о докладе по Boeing
В моду вошла седина, но необычная (фото)
Племянник Хиллари Клинтон прославился из-за внешности (фото)
Узбекский имам предложил избавиться от мужчин-гинекологов
Как здоровое питание приводит к нервному расстройству
С 4 апреля водителей начнут наказывать за новое нарушение
Викторина для водителей: проверь чувство юмора
Фоторепортажи
10Уйгурская проблема Китая
9Индуистский Новый год
16Взрыв в метро Санкт-Петербурга
10Последствия циклона «Дебби»
21:52 (мск), источник: ТАСС

CNN: глава Пентагона предложит Трампу нанести удар крылатыми ракетами по Сирии

ВАШИНГТОН, 6 апреля. /Корр. ТАСС Антон Чудаков/. Глава Пентагона Джеймс Мэттис предложит президенту США Дональду Трампу нанести удар крылатыми ракетами по Сирии с кораблей ВМС США в ответ на предполагаемую химическую атаку в провинции Идлиб. Об этом сообщил телеканал CNN со ссылкой на свои источники.

9
фотографий
9
фотографий
9
фотографий

«Мэттис расскажет Трампу во Флориде о некоторых вариантах (ответных действий — прим. ТАСС), один из которых представляет собой удар крылатыми ракетами с кораблей ВМС», — отметил ведущий телеканала.

Трамп проведет в своем поместье «Мар-а-Лаго» (штат Флорида) двухдневный саммит с председателем КНР Си Цзиньпином.

Видео
Песков: химическая атака в Идлибе выгодна террористам и противникам Асада

По данным телекомпании, глава государства заявил нескольким членам американского Конгресса, что рассматривает принятие военных мер в отношении Дамаска. Трамп рассказал, что не принял пока окончательного решения и обсуждает возможные варианты действий с Мэттисом. «Трамп полагается на мнение Мэттиса», — отмечает CNN.

Источники также рассказали, что Пентагон обладает необходимыми возможностями для нанесения удара по сирийскому арсеналу химического оружия и предоставил соответствующую информацию президенту. Канал подчеркивает, что никакого решения в этой связи пока еще не принято.

Во вторник агентство Reuters со ссылкой на «Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека» (The Syrian Observatory for Human Rights) сообщило, что в городе Хан-Шейхун в сирийской провинции Идлиб в результате удара сирийских или российских самолетов погибли 58 человек, в том числе 11 детей. Агентство утверждало, что удар могли нанести правительственные силы Сирии, применившие «токсичный газ».

Всемирная организация здравоохранения в свою очередь, ссылаясь на партнерские организации, работающие в Идлибе, указала, что в результате атаки «умерло по меньшей мере 70 человек и еще сотни пострадали».

Российские и сирийские военные отвергли свою причастность к произошедшему. Позднее Минобороны РФ сообщило, что днем 4 апреля удар по восточным окраинам Хан-Шейхуна нанесла сирийская авиация.

По российским данным, в результате были разбомблены цеха, где боевики производили боеприпасы с отравляющими веществами, которые поставлялись в Ирак и применялись в Алеппо.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
По делу о теракте в Петербурге задержали восемь человек
Путин назвал неприемлемыми безосновательные обвинения в химатаке
Анкара решила поддержать возможную военную операцию США в Сирии
Лукашенко заявил о компенсации Россией высокой цены на газ
МИД России официально назвал Западный Иерусалим столицей Израиля
Си Цзиньпин прибыл в США для встречи с Трампом
Определился второй финалист Кубка России по футболу
Задержанный вербовщик террористов управлял группами в соцсетях
Спорт
Команда Тарханова — в финале Кубка России «Урал» переиграл на своем поле казанский «Рубин» и впервые в своей истории вышел в финал Кубка России
Авто
Skoda назвала российские цены на Kodiaq Сначала в Россию будут поставляться автомобили чешской сборки, в начале 2018 года в салоны поступят внедорожники локального производства
Hi-Tech
Телевизоры будущего стали собирать в Калуге Вчера Samsung Electronics в Калуге начала массовую сборку телевизоров нового поколения — Samsung QLED. Российская сборка сделает панели премиум класса доступнее и дешевле.
Кино
С огоньком: 20 главных рыжих актрис Триумф Эммы Стоун на «Оскаре 2017» не оставил никаких сомнений в том, что актрисы с рыжими волосами — на гребне волны. Вспоминаем самых успешных, востребованных и привлекательных из них
Недвижимость
Сколько стоят доступные квартиры в новостройках Петербурга
На аукционе в Петербурге продадут тысячи машино-мест
Зюганов и Миронов предложили сносить хрущевки по всей стране
Петербург закупит квартиры нуждающимся
Леди
В моду вошел шробинг: что это такое (фото) Рассказываем о новом способе выглядеть модно, не потратив на это ни копейки
Дети
Астрономия вернется в школьную программу с сентября Астрономия вводится в школьную программу уже в 2017 году. 
Все о ремонте
Обновляем дачу: 10 шагов к комфортной загородной жизни
Какой материал выбрать для потолка в ванной комнате
9 принципов ремонта первой квартиры
Как сделать скандинавский интерьер: совет от профи
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь