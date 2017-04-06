МИД России официально назвал Западный Иерусалим столицей Израиля
МИД России выпустил заявление, в котором Западный Иерусалим именуется столицей Израиля. Соответствующий документ размещен на сайте внешнеполитического ведомства.
МИД России выпустил заявление, в котором Западный Иерусалим именуется столицей Израиля. Соответствующий документ размещен на сайте внешнеполитического ведомства.
В тексте отмечается, что Москва обеспокоена отсутствием прогресса в
Далее в тексте еще раз подтверждается приверженность решениям ООН о принципах двухгосударственного урегулирования и говорится, что Москва рассматривает Восточный Иерусалим как столицу будущего палестинского государства. «Одновременно считаем необходимым заявить, что в этом контексте рассматриваем Западный Иерусалим в качестве столицы Государства Израиль», — говорится в документе. Что конкретно имеется в виду под «этим контекстом» — признание Западного Иерусалима столицей в будущем при создании двух государств или
До нынешнего момента Москва, как и большинство других стран мира, официально признавала столицей Израиля город
30 июля 1980 года Израиль объявил Иерусалим своей единой и неделимой столицей. Спустя три недели Совет Безопасности ООН принял резолюцию, согласно которой Организация не признает права Израиля на Восточный Иерусалим и считает его оккупированным. В этой связи до выполнения положений данной резолюции все страны — члены ООН должны были вывести свои дипломатические представительства из Иерусалима. Сейчас все посольства находятся в