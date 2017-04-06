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8Химическая атака в сирийской провинции Идлиб
22:20 (мск), источник: РИА Новости

В Госдепе заявили, что Россия несет ответственность за ситуацию в Сирии

ВАШИНГТОН, 6 апр — РИА Новости. Россия несет ответственность за ситуацию в Сирии как один из гарантов перемирия, заявил в четверг высокопоставленный представитель госдепартамента США.

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«Применение химоружия в Идлибе было преступлением против человечества. Как заявил госсекретарь США Рекс Тиллерсон, настало время пересмотреть вопрос о поддержке режима (президента Сирии Башара) Асада. Россия несет ответственность, особую ответственность, как гарант перемирия», — сказал он журналистам, отвечая на вопрос о ситуации в Идлибе.

Нацкоалиция оппозиционных и революционных сил Сирии (НКОРС) заявила во вторник о 80 жертвах атаки с применением химоружия в городе Хан-Шейхун провинции Идлиб и 200 раненых. Вину за атаку оппозиционеры возложили на правительственные войска Сирии. Командование сирийской армии решительно отвергло обвинения в свой адрес и возложило ответственность на боевиков и их покровителей.

Минобороны РФ сообщило, что сирийская авиация нанесла удар в районе окраины населенного пункта Хан-Шейхун в провинции Идлиб по складу боеприпасов террористов, где находились арсеналы с химоружием, которое доставлялось в Ирак. Расследованием инцидента уже занялись ООН и Организация по запрещению химического оружия, однако пока они не публиковали каких-либо выводов о возможных виновниках произошедшего.

Как заявил в четверг министр иностранных дел Сирии Валид Муаллем, сирийские правительственные войска никогда не применяли и не намерены применять химическое оружие против мирных граждан и против террористов.

Как ранее сообщили в постпредстве РФ при ООН, Россия представила в Совет безопасности ООН проект резолюции по расследованию сообщений о химической атаке в сирийском Идлибе, начались консультации.

Запасы химоружия были успешно вывезены из Сирии, в январе 2016 года ОЗХО объявила о полной ликвидации химарсенала страны. За химическое разоружение Сирии организация получила в 2013 году Нобелевскую премию мира.

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