Кандидат в президенты Франции Эммануэль Макрон призвал к военной интервенции в Сирии

«Международная интервенция необходима… Я предпочел бы, чтобы это была интервенция под эгидой ООН. Военная интервенция», — подчеркнул Макрон.

«Если эти действия (сил Асада — RNS) будут подтверждены, жизненно важно дать сильный ответ», — полагает Макрон, которого считают фаворитом на победу в президентской гонке.