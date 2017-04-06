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22:49 (мск), источник: RNS

Кандидат в президенты Франции Эммануэль Макрон призвал к военной интервенции в Сирии

Кандидат в президенты Франции Эммануэль Макрон призвал в интервью французскому телеканалу France 2 к военной интервенции в Сирии в случае, если будет доказано применение верными Башару Асаду силами химического оружия, сообщает Reuters.

«Международная интервенция необходима… Я предпочел бы, чтобы это была интервенция под эгидой ООН. Военная интервенция», — подчеркнул Макрон.

«Если эти действия (сил Асада — RNS) будут подтверждены, жизненно важно дать сильный ответ», — полагает Макрон, которого считают фаворитом на победу в президентской гонке.

Ранее на неделе появилась информация о том, что в Хан-Шейхуне (провинция Идлиб) в результате применения химического оружия были убиты несколько десятков человек. США возложили ответственность за это на силы Башара Асада. По утверждению российского Минобороны, сирийская авиация нанесла удар по крупному складу боеприпасов, на территории которого в том числе находились цеха по производству фугасов с отравляющими веществами.

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