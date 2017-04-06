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22:51 (мск), источник: РИА Новости

В Совбезе ООН признали, что Пхеньян не выполняет международных обязательств

ООН, 6 апр — РИА Новости. Совет Безопасности ООН признал очередные ракетные испытания КНДР нарушением соответствующих резолюций и осудил действия Пхеньяна.

Как сообщает агентство Франс Пресс со ссылкой на заявление СБ ООН, члены Совета назвали последние пуски «серьезным нарушением» со стороны Пхеньяна международных обязательств по резолюциям ООН.

КНДР провела запуск баллистической ракеты на рассвете в среду в районе населенного пункта Синпхо. По сообщениям из Сеула, ракета пролетела около 60 километров и упала в Японское море. Войска Южной Кореи в связи с испытаниями находятся в полной боеготовности, а в Японии было созвано экстренное заседание Совета национальной безопасности.

Американские чиновники считают, что КНДР провела неудачное испытание жидкостной баллистической ракеты типа Scud.

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