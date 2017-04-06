В Совбезе ООН признали, что Пхеньян не выполняет международных обязательств

Как сообщает агентство Франс Пресс со ссылкой на заявление СБ ООН, члены Совета назвали последние пуски «серьезным нарушением» со стороны Пхеньяна международных обязательств по резолюциям ООН.

КНДР провела запуск баллистической ракеты на рассвете в среду в районе населенного пункта Синпхо. По сообщениям из Сеула, ракета пролетела около 60 километров и упала в Японское море. Войска Южной Кореи в связи с испытаниями находятся в полной боеготовности, а в Японии было созвано экстренное заседание Совета национальной безопасности.

Американские чиновники считают, что КНДР провела неудачное испытание жидкостной баллистической ракеты типа Scud.