Израиль изучает заявление России о статусе Иерусалима

В опубликованном в четверг заявлении с оценкой состояния ближневосточного мирного процесса МИД России подтвердил признание за Восточным Иерусалимом статуса «столицы будущего палестинского государства» и одновременно сообщил, что рассматривает «Западный Иерусалим в качестве столицы Государства Израиль».

«Мы изучаем российское заявление», — сказал собеседник агентства.

В канцелярии премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, который по совместительству возглавляет МИД, отказались от комментариев по этому поводу.

Израиль объявил Иерусалим своей «единой и неделимой» столицей, включая его восточные районы и исторический центр, занятые в ходе войны 1967 года и позднее аннексированные.

Мир аннексии не признает и считает статус города одной из стержневых проблем ближневосточного конфликта, которая должна решаться на основе договоренности с палестинцами, претендующими на восточную часть Иерусалима.