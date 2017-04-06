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23:05 (мск), источник: РИА Новости

Израиль изучает заявление России о статусе Иерусалима

ТЕЛЬ-АВИВ, 6 апр — РИА Новости. Израильские власти изучают заявление МИД России о готовности признать Западный Иерусалим столицей Израиля, сказал РИА Новости официальный представитель внешнеполитического ведомства Израиля Эммануэль Нахшон.

Источник: РИА Новости

В опубликованном в четверг заявлении с оценкой состояния ближневосточного мирного процесса МИД России подтвердил признание за Восточным Иерусалимом статуса «столицы будущего палестинского государства» и одновременно сообщил, что рассматривает «Западный Иерусалим в качестве столицы Государства Израиль».

«Мы изучаем российское заявление», — сказал собеседник агентства.

В канцелярии премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, который по совместительству возглавляет МИД, отказались от комментариев по этому поводу.

Израиль объявил Иерусалим своей «единой и неделимой» столицей, включая его восточные районы и исторический центр, занятые в ходе войны 1967 года и позднее аннексированные.

Мир аннексии не признает и считает статус города одной из стержневых проблем ближневосточного конфликта, которая должна решаться на основе договоренности с палестинцами, претендующими на восточную часть Иерусалима.

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