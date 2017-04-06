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6 апреля, источник: РИА Новости

Разведка США заявляет, что Асад не ликвидировал все запасы химоружия

МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. Американские разведслужбы подозревают, что президент Сирии Башар Асад не предъявил Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) все запасы химического оружия страны, сообщило агентство Рейтер со ссылкой на представителя разведки США.

«Мы никогда не верили режиму Асада, когда тот заявлял, что он предъявил все запасы химического оружия», — сказал агентству представитель разведки.

«Асад не раз показывал, что он готов использовать либо сохранившееся у его химическое оружие, либо восстановить этот запас, чтобы терроризировать свой собственный народ», — утверждает он.

Нацкоалиция оппозиционных и революционных сил Сирии (НКОРС) заявила во вторник о 80 жертвах атаки с применением химоружия в городе Хан-Шейхун провинции Идлиб и 200 раненых. Вину за атаку оппозиционеры возложили на правительственные войска Сирии. Командование сирийской армии решительно отвергло обвинения в свой адрес и возложило ответственность на боевиков и их покровителей.

Минобороны РФ сообщило, что сирийская авиация нанесла удар в районе окраины населенного пункта Хан-Шейхун в провинции Идлиб по складу боеприпасов террористов, где находились арсеналы с химоружием, которое доставлялось в Ирак. Расследованием инцидента уже занялись ООН и Организация по запрещению химического оружия, однако пока они не публиковали каких-либо выводов о возможных виновниках произошедшего.

Ранее Асад заявлял, что сирийское правительство не применяло оружие массового поражения, включая химическое оружие, против собственного народа. Асад напомнил, что Дамаск в 2013 году дал согласие на уничтожение своих складов с химоружием и на сегодняшний день не имеет запасов данного вида вооружений.

Запасы химоружия были успешно вывезены из Сирии, в январе 2016 года ОЗХО объявила о полной ликвидации химарсенала страны. За химическое разоружение Сирии организация получила в 2013 году Нобелевскую премию мира.

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