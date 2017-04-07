Россия предложила ввести эмбарго против подконтрольных ИГ территорий

Эта мера может быть применена в рамках статьи 41-й Хартии ООН. «Финансовое и экономическое уничтожение ИГ требует эффективного внедрения резолюций 2199 и 2253 Совета Безопасности ООН, нацеленных на укрепление усилий по прекращению незаконной поддержки ИГ и связанных с нею групп, включая незаконную торговлю нефтепродуктами, оружием, антиквариатом», — сказал Феоктистов.

Как передает в четверг, 6 апреля, РИА Новости, такое предложение озвучил заместитель директора департамента новых вызовов и угроз министерства иностранных дел России Дмитрий Феоктистов, выступая в Организации американских государств (ОАГ).

По его словам, главная цель подобных действий — лишить экстремистов финансовой помощи «путем создания основ для международного режима», который распространялся бы на все формы экономической и материальной поддержки террористов. Дипломат подчеркнул, что также подразумевается введение СБ ООН жестких санкций против нарушителей этого режима.

Феоктистов отметил, что важнейшей частью данных ограничений станет укрепление контроля на границах стран, соседствующих с Сирией и Ираком.

Также российский представитель заявил, что за соблюдением режима будет следить комитет ООН по санкциям против ИГ и «Аль-Каиды» (запрещена в РФ), а в случаях его нарушения станет проводить тщательные расследования,

Кроме того, замдиректора департамента сообщил, что в результате ударов российской авиации по позициям ИГ выручка боевиков от торговли углеводородами в 2016 году сократилась в два раза. «Уничтожение инфраструктуры ИГ, в том числе 200 нефтеперерабатывающих заводов и 3 тысяч цистерн, позволило существенно снизить финансовые возможности группировки», — рассказал он.