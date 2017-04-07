Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Светлана Ходченкова стала роковой брюнеткой для новой роли
На Донбассе убит российский киноактер Исманов
МИД Украины потребовал от России отменить указ Путина
Мнение: почему теракт произошел в день встречи Путина и Лукашенко
В моду вошла седина, но необычная (фото)
Груз ценный, но тяжелый: как посадить носорога в самолет?Оказывается, носорогов нельзя перевозить на самолете в спящем состоянии
8 имен, которые почти одинаково звучат во всем мире
Астрономия вернется в школьную программу с сентября
В России готовят «гаражную амнистию»
В Москве будет ликвидирован застройщик крупного ЖК
ДНР направляет 1000 автобусов с бойцами на Саур-Могилу – СМИ
«Киев приперли к стенке»: СМИ о докладе по Boeing
Яна Рудковская вышла в свет в необычном мини-платье (фото)
В моду вошел шробинг: что это такое (фото)
Синди Кроуфорд удивила фанатов неидеальной фигурой - СМИ
СМИ: жена Николаева резко ответила своим критикам
С 4 апреля водителей начнут наказывать за новое нарушение
Викторина для водителей: проверь чувство юмора
Фоторепортажи
10Уйгурская проблема Китая
19Мир скорбит по жертвам теракта в Санкт-Петербурге
9В тени стены
10Европейские деревья года
02:04 (мск), источник: Lenta.Ru

Россия предложила ввести эмбарго против подконтрольных ИГ территорий

Против территорий, контролируемых террористической группировкой «Исламское государство» (ИГ, запрещена в РФ), должно быть введено торговое и экономическое эмбарго.

Источник: AP 2017

Как передает в четверг, 6 апреля, РИА Новости, такое предложение озвучил заместитель директора департамента новых вызовов и угроз министерства иностранных дел России Дмитрий Феоктистов, выступая в Организации американских государств (ОАГ).

Эта мера может быть применена в рамках статьи 41-й Хартии ООН. «Финансовое и экономическое уничтожение ИГ требует эффективного внедрения резолюций 2199 и 2253 Совета Безопасности ООН, нацеленных на укрепление усилий по прекращению незаконной поддержки ИГ и связанных с нею групп, включая незаконную торговлю нефтепродуктами, оружием, антиквариатом», — сказал Феоктистов.

Видео
Игорь Конашенков прояснил ситуацию с авиаударом по Хан-Шейхуну

По его словам, главная цель подобных действий — лишить экстремистов финансовой помощи «путем создания основ для международного режима», который распространялся бы на все формы экономической и материальной поддержки террористов. Дипломат подчеркнул, что также подразумевается введение СБ ООН жестких санкций против нарушителей этого режима.

Феоктистов отметил, что важнейшей частью данных ограничений станет укрепление контроля на границах стран, соседствующих с Сирией и Ираком.

Также российский представитель заявил, что за соблюдением режима будет следить комитет ООН по санкциям против ИГ и «Аль-Каиды» (запрещена в РФ), а в случаях его нарушения станет проводить тщательные расследования,

Кроме того, замдиректора департамента сообщил, что в результате ударов российской авиации по позициям ИГ выручка боевиков от торговли углеводородами в 2016 году сократилась в два раза. «Уничтожение инфраструктуры ИГ, в том числе 200 нефтеперерабатывающих заводов и 3 тысяч цистерн, позволило существенно снизить финансовые возможности группировки», — рассказал он.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Медведев ответил на обвинения Навального
Анкара решила поддержать возможную военную операцию США в Сирии
Киев отверг требование отменить санкции против российских банков
МИД России официально назвал Западный Иерусалим столицей Израиля
Си Цзиньпин прибыл в США для встречи с Трампом
Определился второй финалист Кубка России по футболу
Актриса из «Секса в большом городе» стала послом доброй воли ООН
Спорт
Команда Тарханова — в финале Кубка России «Урал» переиграл на своем поле казанский «Рубин» и впервые в своей истории вышел в финал Кубка России
Авто
Skoda назвала российские цены на Kodiaq Сначала в Россию будут поставляться автомобили чешской сборки, в начале 2018 года в салоны поступят внедорожники локального производства
Hi-Tech
Телевизоры будущего стали собирать в Калуге Вчера Samsung Electronics в Калуге начала массовую сборку телевизоров нового поколения — Samsung QLED. Российская сборка сделает панели премиум класса доступнее и дешевле.
Кино
С огоньком: 20 главных рыжих актрис Триумф Эммы Стоун на «Оскаре 2017» не оставил никаких сомнений в том, что актрисы с рыжими волосами — на гребне волны. Вспоминаем самых успешных, востребованных и привлекательных из них
Недвижимость
9 принципов ремонта первой квартиры
Обустраиваем маленькую квартиру: 5 полезных советов
Как красиво и функционально оформить подоконник?
Как сделать скандинавский интерьер: совет от профи
Леди
В моду вошел шробинг: что это такое (фото) Рассказываем о новом способе выглядеть модно, не потратив на это ни копейки
Дети
Астрономия вернется в школьную программу с сентября Астрономия вводится в школьную программу уже в 2017 году. 
Все о ремонте
Обустраиваем маленькую квартиру: 5 полезных советов
Как красиво и функционально оформить подоконник?
Чем руководствоваться при выборе кухонной плиты
Гардеробная для всей семьи: 15 правил обустройства
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь