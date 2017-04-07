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03:05 (мск), источник: PrimaMedia.ru

В Госдуме предлагают защитить ТОРы от захвата иностранцами

Депутаты выступили за ужесточение правил к резидентам территорий опережающего развития.

Владивосток, 7 апреля, PrimaMedia.

Территории опережающего развития надо создавать не на 70, а только на 30 лет. С такими предложениями выступили депутаты Госдумы на заседании Комитета по региональной политике и проблемам Севера и Дальнего Востока. По их мнению, это поможет защитить территории опережающего развития от захвата иностранцами, сообщает ИА PrimaMedia.

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Николай Арефьев заявил, что за 70 лет Россия может потерять контроль над ТОРами. Иностранные инвесторы получат возможность «захватить» территории, считает депутат.

— Мы отдаем им территории на 70 лет. Подумайте, за это время всех свидетелей сделки — депутатов, губернаторов, чиновников — уже не будет. И наши дети не смогут ничего доказать, им скажут, «земля не ваша, мы тут уже давно».

Арефьев предложил отдавать землю только на 30 лет.

— Через 70 лет вся инфраструктура будет изношена. 30-ти лет вполне достаточно. Инвестор сможет и возместить затраты, и получить прибыль. Этого времени хватит, чтобы развить территорию.

Депутата возмущает, что «кто-то придумал отдавать ТОРы на 70 лет».

— Вот объясните мне, какая у них была цель? Отдать землю и забыть? Могли бы тогда предложить передавать и на 150 лет, — сказал на комитете Арефьев.

Член комитета Госдумы по региональной политике и проблемам Севера и Дальнего Востока Анатолий Тихомиров согласился, заявив, что через 70 лет «никто ни за что не будет отвечать». По мнению депутата, инвесторов будет интересовать только прибыль, а не развитие чужих территорий.

— Вот, к примеру, компания «Хендай» построила завод. Но если вопрос о запуске автомобилей не будет решен, они уйдут. Думаете, они завод нам оставят? Конечно, нет. Они его развалят.

Член комитета Госдумы по региональной политике и проблемам Севера и Дальнего Востока Владимир Новиков, наоборот, выступил против поправок в законопроект. «Если мы сегодня в самом начале будем менять правила игры, мы отпугнем инвесторов», — отметил он.

— Да, предприниматели вкладывают в ТОРы свои деньги, но для них государством создается инфраструктура. Ее с собой даже через 70 лет никуда не увезешь. Кроме того, никто не позволит сделать эту инфраструктуру чей-то частной собственностью. Поэтому мне кажется, все опасения излишни и значения насколько создаются ТОРы — на 70 или на 30 лет нет.

Депутат Госдумы Сергей Решульский предложил комитету одобрить законопроект, а срок передачи ТОРов сократить с помощью внесения поправок ко второму чтению.

— Конечно, 70 лет это много. Не знаю, почему авторы документа предложили именно этот срок. Можно было, с таким же успехом, предложить передавать ТОРы на 55, 49 лет или, скажем, на 32 года.

В целом же, по мнению парламентария, документ больше не вызывает разногласий. В конце заседания депутаты приняли решение направить законопроект на доработку.

Напомним, поправки в закон о территориях опережающего развития были внесены в Госдуму депутатами Госдумы Николаем Арефьевым и Алексеем Корниенко. Документ уточняет положение о сроке, на который создается территория опережающего развития (ТОР). Авторы инициативы предлагают сократить его с 70 до 30 лет. Кроме того, они предлагают в соглашении о работе ТОРов предусмотреть, что делать с недвижимым имуществом инвестора после утраты им статуса резидента.

Также авторы документа выступили за то, чтобы контроль за резидентами ТОРов производила Счетная палата России.

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