Юрий Трутнев недоволен работой губернаторов по программе «Дальневосточный гектар»

Вице-премьер — полпред президента России на Дальнем Востоке Юрий Трутнев поставил задачу на совещании с дальневосточными губернаторами до 15 июня минимизировать срок сокращения между поданными заявками и выданными в рамках программы «Дальневосточный гектар» участками земли.

«У нас есть объем заявок. Он сегодня превышает 80 тысяч, прирастая в день на одну тысячу. Количество выданных земельных участков должно совпадать с числом поданных заявок. Пока у нас достаточно большой разрыв. Губернаторы взяли на себя обязательство, что до 15 июня эти цифры сойдутся в ноль. То есть, разрыв сократится. Сколько заявок подано — столько же и выдано земельных участков. Это самое важное, что сегодня обсуждалось. Для меня главным показателем является то, чтобы все заявки граждан были быстро, в установленные законом сроке удовлетворены. Итоги этой работы мы подведем в июне», — прокомментировал Юрий Трутнев.

В совещании приняли участие министр Российской Федерации по развитию Дальнего Востока Александр Галушка, первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко, заместитель руководителя Росреестра Андрей Приданкин и главы дальневосточных регионов, а также глава Агентства стратегических инициатив Светлана Чупшева.