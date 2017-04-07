Хиллари Клинтон призвала Трампа вывести из строя ВВС Сирии

«У президента Башара Асада есть Военно-воздушные силы, которые являются причиной большинства смертей мирного населения. Мы видели это долгие годы и убедились в этом снова в последние дни», — утверждала бывшая первая леди США. «Я убеждена, что нам следовало раньше и следует сейчас вывести из строя его (президента Сирии) аэродромы и таким образом помешать ему снова бомбить невинных людей и распылять на них с воздуха газ зарин», — добавила Клинтон.

Такое мнение высказала на форуме «Женщины в мире» бывший госсекретарь Хиллари Клинтон, проигравшая Трампу на всеобщих выборах в 2016 году.

«Я по-прежнему убеждена в необходимости установления (в Сирии) зон, запрещенных для пролета (боевой авиации). Нам следовало проявить больше желания противостоять Асаду», — сказала она.

Как сообщил в четверг телеканал CBS со ссылкой на свои источники, глава Пентагона Джеймс Мэттис предложит президенту США Дональду Трампу нанести удар крылатыми ракетами по Сирии с кораблей ВМС США в ответ на предполагаемую химическую атаку в провинции Идлиб. По данным газеты Washington Post, целью ракетных ударов могут стать объекты минобороны Сирии. Источники издания в вашингтонской администрации утверждают, что Мэттис, госсекретарь Рекс Тиллерсон и помощник президента по национальной безопасности Герберт Макмастер разбирали этот вопрос на встрече, которая продлилась с вечера среды до раннего утра четверга.

Во вторник агентство Reuters со ссылкой на «Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека» (The Syrian Observatory for Human Rights) сообщило, что в городе Хан-Шейхун в сирийской провинции Идлиб в результате удара сирийских или российских самолетов погибли 58 человек, в том числе 11 детей. Агентство утверждало, что удар могли нанести правительственные силы Сирии, применившие «токсичный газ».