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03:57 (мск), источник: ТАСС

Хиллари Клинтон призвала Трампа вывести из строя ВВС Сирии

НЬЮ-ЙОРК, 7 апреля. /Корр. ТАСС Алексей Качалин/. Администрации президента США Дональда Трампа надо вывести из строя боевую авиацию Дамаска в назидание за предполагаемое применение химического оружия в Сирии.

Источник: Reuters

Такое мнение высказала на форуме «Женщины в мире» бывший госсекретарь Хиллари Клинтон, проигравшая Трампу на всеобщих выборах в 2016 году.

«У президента Башара Асада есть Военно-воздушные силы, которые являются причиной большинства смертей мирного населения. Мы видели это долгие годы и убедились в этом снова в последние дни», — утверждала бывшая первая леди США. «Я убеждена, что нам следовало раньше и следует сейчас вывести из строя его (президента Сирии) аэродромы и таким образом помешать ему снова бомбить невинных людей и распылять на них с воздуха газ зарин», — добавила Клинтон.

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«Я по-прежнему убеждена в необходимости установления (в Сирии) зон, запрещенных для пролета (боевой авиации). Нам следовало проявить больше желания противостоять Асаду», — сказала она.

Как сообщил в четверг телеканал CBS со ссылкой на свои источники, глава Пентагона Джеймс Мэттис предложит президенту США Дональду Трампу нанести удар крылатыми ракетами по Сирии с кораблей ВМС США в ответ на предполагаемую химическую атаку в провинции Идлиб. По данным газеты Washington Post, целью ракетных ударов могут стать объекты минобороны Сирии. Источники издания в вашингтонской администрации утверждают, что Мэттис, госсекретарь Рекс Тиллерсон и помощник президента по национальной безопасности Герберт Макмастер разбирали этот вопрос на встрече, которая продлилась с вечера среды до раннего утра четверга.

Во вторник агентство Reuters со ссылкой на «Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека» (The Syrian Observatory for Human Rights) сообщило, что в городе Хан-Шейхун в сирийской провинции Идлиб в результате удара сирийских или российских самолетов погибли 58 человек, в том числе 11 детей. Агентство утверждало, что удар могли нанести правительственные силы Сирии, применившие «токсичный газ».

Российские и сирийские военные отвергли свою причастность к произошедшему. Позднее Минобороны РФ сообщило, что днем 4 апреля удар по восточным окраинам Хан-Шейхуна нанесла сирийская авиация. По российским данным, в результате были разбомблены цеха, где боевики производили боеприпасы с отравляющими веществами, которые поставлялись в Ирак и применялись в Алеппо.

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