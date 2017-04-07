Хиллари Клинтон призвала Трампа вывести из строя ВВС Сирии

Такое мнение высказала на форуме «Женщины в мире» бывший госсекретарь Хиллари Клинтон, проигравшая Трампу на всеобщих выборах в 2016 году.
«У президента Башара Асада есть
«Я
Как сообщил в четверг телеканал CBS со ссылкой на свои источники, глава Пентагона Джеймс Мэттис предложит президенту США Дональду Трампу нанести удар крылатыми ракетами по Сирии с кораблей ВМС США в ответ на предполагаемую химическую атаку в провинции Идлиб. По данным газеты Washington Post, целью ракетных ударов могут стать объекты минобороны Сирии. Источники издания в вашингтонской администрации утверждают, что Мэттис, госсекретарь Рекс Тиллерсон и помощник президента по национальной безопасности Герберт Макмастер разбирали этот вопрос на встрече, которая продлилась с вечера среды до раннего утра четверга.
Во вторник агентство Reuters со ссылкой на «Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека» (The Syrian Observatory for Human Rights) сообщило, что в городе
Российские и сирийские военные отвергли свою причастность к произошедшему. Позднее Минобороны РФ сообщило, что днем 4 апреля удар по восточным окраинам