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05:01 (мск), источник: PrimaMedia.ru

Глава Роспотребнадзора прокомментировала ситуацию в Находке с угольной пылью

По словам Анны Поповой, сложности в защите прав жителей приморского города были связаны с отсутствием соответствующих нормативов.

Источник: PrimaMedia.ru

Владивосток, 7 апреля, PrimaMedia.

Главный государственный санитарный врач РФ Анна Попова, выступая в Госдуме, прокомментировала сложную ситуацию, сложившуюся в Находке из-за угольной пыли. По ее словам, сложности в защите прав жителей приморского города дышать чистым воздухом были связаны с отсутствием соответствующих нормативов, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе ФППК.

«В советское время у нас был, и сейчас это сохраняется, норматив исключительно для работников — шахтеров, для тех, кто имеет пыль в воздухе рабочей зоны. Не было необходимости нормировать угольную пыль в атмосферном воздухе в жилой застройке, потому что такого не было никогда», — отметила глава Роспотребнадзора.

Причина того, что творится сегодня в Находке и других портах страны, где отгружают уголь — уход государства от регулирования размещения того или иного объекта. Роспотребнадзор не выдает экспертных заключений или разрешений на это.

«По факту, что не запрещено, то разрешено», — сказала Анна Попова.

Впрочем, главный санитарный врач сообщила, что сейчас Роспотребнадзор оперативно создал и уже две недели применяет в Приморье методику измерения и нормирования угольной пыли в жилых зонах.

В Госдуме РФ не первый раз публично обсуждают проблему угольной пыли. В феврале два думских комитета — по экологии и охране окружающей среды и по региональной политике и проблемам Севера и Дальнего Востока рассматривали ее на заседании совместной рабочей группы с приглашением экспертов и представителей профильных министерств. Вопрос поднимался и на пленарном заседании Госдумы. Однако проблема намного сложней, чем кажется, и не решается просто в ходе выступлений, уверен первый заместитель руководителя фракции «Единая Россия», депутат от Приморья Виктор Пинский.

«В течение последних двух месяцев в ежедневном режиме плотно общаюсь с руководителями федеральных структур, жителями, «сличаю показания». Лишь недавно Роспотребнадзор и Росприроднадзор определились с тем, чего им не хватает, чтобы принимать меры в интересах жителей Находки. Прокуратура просит упростить порядок аннулирования лицензии стивидоров.

Я вижу, что нужно вносить изменения в правила оказания услуг по перевалке грузов в морских портах. Добросовестные стивидоры сами просят о том, чтобы были введены общие для всех правила.

Ассоциация морских портов — только «за». Проблему нужно решать быстро и комплексно с участием ученых, экспертов, общественников, должен быть координатор. То, что решение точно есть, нам говорит опыт Японии, которая принимает у себя этот же уголь, — сказал депутат.

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