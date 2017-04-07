США запустили 50 ракет по военной базе в Сирии
ВАШИНГТОН,
ВАШИНГТОН,
С соответствующим заявлением американский лидер выступил перед журналистами в поместье «Мар-а-Лаго» в штате Флорида.
«Сегодня я отдал приказ нанести прицельный военный удар по авиабазе в Сирии, с которой была осуществлена химическая атака», — сказал он. Как сообщает NBC со ссылкой на военные источники, удар может быть повторен в случае приказа Трампа.
Президент США призвал все цивилизованные нации объединиться с тем, чтобы покончить с кровопролитием в Сирии. «Сегодня я призываю все цивилизованные нации присоединиться к нам в стремлении покончить с резней и кровопролитием в Сирии», — сказал он.
Ранее NBC со ссылкой на военные источники сообщила, что Вооруженные силы США запустили 50 ракет по военной базе в Сирии, в районе провинции Хомс. По их сведениям, ракетный удар является ответом на предполагаемую химическую атаку в сирийской провинции Идлиб. Все ракеты Tomahawk были выпущены по аэродрому в провинции Хомс.
Как сообщал ранее телеканал Fox News, для силовой акции в отношении Сирии США располагают двумя кораблями, дислоцированными в настоящий момент в восточной части Средиземного моря. Это эсминцы ВМС США Porter и Ross. Оба оснащены комплексами противоракетной обороны Aegis и крылатыми ракетами Tomahawk.
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