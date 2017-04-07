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04:35 (мск), источник: ТАСС

США запустили 50 ракет по военной базе в Сирии

ВАШИНГТОН, НЬЮ-ЙОРК, 7 апреля. /Корр. ТАСС Борис Макаров, Алексей Качалин/. Президент США Дональд Трамп заявил в четверг, что отдал приказ нанести удар по авиабазе в Сирии, с которой, по его словам, была совершена предполагаемая химическая атака в провинции Идлиб.

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С соответствующим заявлением американский лидер выступил перед журналистами в поместье «Мар-а-Лаго» в штате Флорида.

«Сегодня я отдал приказ нанести прицельный военный удар по авиабазе в Сирии, с которой была осуществлена химическая атака», — сказал он. Как сообщает NBC со ссылкой на военные источники, удар может быть повторен в случае приказа Трампа.

Президент США призвал все цивилизованные нации объединиться с тем, чтобы покончить с кровопролитием в Сирии. «Сегодня я призываю все цивилизованные нации присоединиться к нам в стремлении покончить с резней и кровопролитием в Сирии», — сказал он.

Ранее NBC со ссылкой на военные источники сообщила, что Вооруженные силы США запустили 50 ракет по военной базе в Сирии, в районе провинции Хомс. По их сведениям, ракетный удар является ответом на предполагаемую химическую атаку в сирийской провинции Идлиб. Все ракеты Tomahawk были выпущены по аэродрому в провинции Хомс.

Как сообщал ранее телеканал Fox News, для силовой акции в отношении Сирии США располагают двумя кораблями, дислоцированными в настоящий момент в восточной части Средиземного моря. Это эсминцы ВМС США Porter и Ross. Оба оснащены комплексами противоракетной обороны Aegis и крылатыми ракетами Tomahawk.

Комментарии
5
DOKKU IHAEV
Молодцы ! ... Респект Трампу.
Теперь Путин в отместку американцам наподёт на Беларусь .
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Иван Петров
Это он так с ИГИЛ борется?
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Анатолий Карпухин
Почему наши равнодушно наблюдали ?
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