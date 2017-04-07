США запустили 50 ракет по военной базе в Сирии

С соответствующим заявлением американский лидер выступил перед журналистами в поместье «Мар-а-Лаго» в штате Флорида.

«Сегодня я отдал приказ нанести прицельный военный удар по авиабазе в Сирии, с которой была осуществлена химическая атака», — сказал он. Как сообщает NBC со ссылкой на военные источники, удар может быть повторен в случае приказа Трампа.

Президент США призвал все цивилизованные нации объединиться с тем, чтобы покончить с кровопролитием в Сирии. «Сегодня я призываю все цивилизованные нации присоединиться к нам в стремлении покончить с резней и кровопролитием в Сирии», — сказал он.