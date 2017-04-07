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05:08 (мск), источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

Красноярская полиция усиливает меры безопасности на митингах

Меры будут применены уже 8 апреля на акции «Вместе против террора».

Источник: РИА "Новости"

Полиция усиливает меры охраны общественной безопасности при проведении массовых мероприятий, в том числе и митингов. Об этом накануне на специальном брифинге сообщил глава ГУ МВД по краю Александр Речицкий.

Среди нововведений — ограничение автомобильного движения в радиусе 500 метров от места проведения мероприятий. Также полицейские будут следить за тем, чтобы большегрузы и автобусы не блокировали пути подъезда к площадям. Территория, где проходит митинг, будет патрулироваться полицейскими и сотрудниками кинологической службы. В зону безопасности нельзя будет проходить лицам в алкогольном опьянении, нельзя проносить средства самообороны. На мероприятие можно будет попасть только после досмотра правоохранителями.

Эти меры будут применены уже 8 апреля на акции «Вместе против террора», которая пройдет на площади Мира.

«Будет перекрыто движение на перекрестках улиц Маркса — Каратанова, Ленина — Каратанова, а также на проспекте Мира и ул. 9 января. По периметру площади будет выставлено ограждение и организована работа 7 пунктов досмотра, установлены стационарные металлодетекторы», — рассказал Александр Речицкий.

Отметим, увеличение числа силовиков, контролирующих ситуацию в общественных местах и на объектах государственной важности, — закономерный шаг после теракта в Санкт-Петербурге.

3 апреля в результате взрыва в поезде на перегоне между станциями «Сенная площадь» и «Технологический институт» погибли 14 человек, еще 62 пассажира получили ранения различной степени тяжести. По версии следствия, 22-летний смертник Акбаржон Джалилов привел в действие самодельное взрывное устройство мощностью 300−500 г в тротиловом эквиваленте. До этого он установил на станции «Площадь Восстания» более мощное СВУ (около 1 кг в тротиловом эквиваленте), однако оно было обнаружено и обезврежено.

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