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05:32 (мск), источник: PrimaMedia.ru

Елена Яскевич назначена советником губернатора Приморья по вопросам инвестиций

Приказ о назначении подписал глава региона Владимир Миклушевский.

Источник: PrimaMedia.ru

Владивосток, 7 апреля, PrimaMedia.

Первый заместитель директора Инвестиционного Агентства Приморского края Елена Яскевич назначена общественным советником губернатора Приморского края по вопросам формирования инвестиционного климата. Приказ о назначении подписал глава региона Владимир Миклушевский, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе администрации Приморского края.

Деятельность нового советника будет направлена на организацию эффективных коммуникаций между органами власти, бизнесом и экспертным сообществом в рамках реализации программы по повышению инвестиционной привлекательности Приморья.

Кроме того, Елена Яскевич будет заниматься подготовкой предложений по налаживанию взаимодействия между органами исполнительной власти Приморского края, призванных повысить качество предоставления государственных услуг для бизнеса.

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