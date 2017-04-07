Сирия назвала ракетный удар США по базе в Хомсе актом агрессии

Как сообщалось, около 60 «Томагавков» были выпущены с военных кораблей в Средиземном море по базе сирийской правительственной армии. В сообщениях американских официальных лиц отмечается, что удар был нанесен по аэродрому, с которого взлетали самолеты сирийских ВВС, использовавшиеся для применения, по мнению Вашингтона, химического оружия.

Президент США Дональд Трамп заявил, что ракетный удар по базе сирийской армии в Хомсе был произведен исходя из «жизненно важных интересов безопасности США». Он также призвал все «цивилизованные государства» присоединиться к Вашингтону, чтобы «положить конец резне в Сирии».