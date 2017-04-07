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05:32 (мск), источник: Интерфакс

Сирия назвала ракетный удар США по базе в Хомсе актом агрессии

Москва. 7 апреля. INTERFAX.RU — Сирийское государственное телевидение назвало актом агрессии нанесенный США ракетный удар по авиабазе в провинции Хомс, сообщает в четверг агентство Associated Press.

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Как сообщалось, около 60 «Томагавков» были выпущены с военных кораблей в Средиземном море по базе сирийской правительственной армии. В сообщениях американских официальных лиц отмечается, что удар был нанесен по аэродрому, с которого взлетали самолеты сирийских ВВС, использовавшиеся для применения, по мнению Вашингтона, химического оружия.

Президент США Дональд Трамп заявил, что ракетный удар по базе сирийской армии в Хомсе был произведен исходя из «жизненно важных интересов безопасности США». Он также призвал все «цивилизованные государства» присоединиться к Вашингтону, чтобы «положить конец резне в Сирии».

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