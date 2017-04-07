Пентагон рассказал о направлении предупреждения России об ударе в Сирии

Также он утвердительно ответил на вопрос, было ли сделано такое предупреждение по установленным каналам связи, используемым военными двух стран в Сирии для предотвращения конфликтов.

Другие подробности контакта с российскими военными представитель Пентагона сообщить отказался.

В американском оборонном ведомстве также заявили, что США приняли меры предосторожности при ударе по базе ВВС Сирии, чтобы «минимизировать риск для российских и сирийских военных».

Также Пентагон утверждает, что на базе якобы хранилось химоружие. Авиабазе нанесен серьезный ущерб, заявили в ведомстве.

В ночь на пятницу США выпустили несколько десятков крылатых ракет по сирийской авиабазе Шайрат в провинции Хомс на западе Сирии. Вашингтон обвинил сирийские власти в осуществлении удара с применением химических отравляющих веществ в провинции Идлиб 4 апреля, в результате которого погибли десятки человек.