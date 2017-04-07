Медведь на фасаде «белого дома» обойдется правительству Хабаровского края в 3,5 млн рублей

Хабаровск, 7 апреля, AmurMedia.

Правительство Хабаровского края готово выделить 3,5 млн рублей на новый герб. В сумму входит не только его изготовление, но и монтаж на фасаде «белого дома», сообщила корр. ИА AmurMedia начальник отдела организации закупок КГКУ «Управление административными зданиями правительства Хабаровского края» Эльмира Сибгатуллина.

Информация о готовящемся аукционе появилась на официальном сайте единой информационной системы в сфере закупок. Заказ входит в рамки капитального ремонта административного здания. Комитет госзаказа правительства Хабаровского края ищет организацию, готовую принять участие в монтаже герба.

Максимальная указанная цена, указанная на сайте, составляет 3,5 млн рублей. При этом, Эльмира Сибгатуллина отметила, что на заявленную сумму необходимо будет не только установить герб, но и изготовить его.

— Сумма в 3,5 млн рублей — это стоимость и изготовления герба, и его монтажа. Вся подробная информация указана в документации, которая прилагается к информации об аукционе, — сообщила Эльмира Сибгатуллина.

Как указанно в прилагающейся документации, на изготовление медведя, который символизирует собой Хабаровский край, планируется потратить чуть больше половины от обозначенной суммы, а именно 2,4 млн рублей. Оставшаяся сумма уйдет на то, чтобы закрепить герб. Все работы планируется закончить в октябре текущего года. Размер нового герба составит 4,46 м в высоту и 3,99 м в ширину.

Стоит также отметить, что краевой символ будет изготовлен в соответствии с недавно вышедшим законом «О внесении изменений в Закон Хабаровского края «О флаге и гербе Хабаровского края», который возвращает символу края его исторический вид.

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