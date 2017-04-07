Ивана Огородова назначили замруководителя Пермского научного центра

Бывший министр сельского хозяйства Пермского края Иван Огородов стал заместителем руководителя Пермского научного центра по вопросам агропромышленного комплекса. Информация об этом появилась на сайте Минсельхоза России.

«В сферу деятельности входит управление Пермским НИИ Сельского хозяйства, как структурным подразделением Пермского научного центра (ПНЦ), — говорится на сайте Министерства. — В настоящее время проходит процесс присоединения НИИ сельского хозяйства в Пермский научный центр. Далее за этим НИИ в центр войдут еще 4 института и после этого будет создан Пермский Федеральный инновационный центр. Задача по объединению стоит во 2 квартале 2017 года».

НИИ занимается семеноводством, научной работой и взаимодействует с аграрными предприятиями Пермского края.

Напомним, в отношении Ивана Огородова возбуждено уголовное дело. Бывшего министра подозревают в присвоении и растратах. Подозреваемого отпустили под подписку о невыезде.