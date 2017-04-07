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07:06 (мск), источник: РИА Новости

Россия планирует сделать заявление из-за американских ударов по Сирии

МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. Российский МИД в ближайшее время сделает заявление по ударам США по Сирии, сообщила РИА Новости официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Источник: РИА "Новости"

«В ближайшее время по линии МИД России будет сделано заявление в связи с ударами США по территории Сирии», — сказала она.

США в ночь на пятницу произвели ракетный удар по правительственной базе в Сирии крылатыми ракетами, базирующимися на кораблях ВМС США. По данным Пентагона, всего было выпущено 59 ракет. Отмечалось, что целью ракетного удара США был аэродром Шайрат в Сирии.

Нацкоалиция оппозиционных и революционных сил Сирии (НКОРС) заявила во вторник о 80 жертвах атаки с применением химоружия в городе Хан-Шейхун провинции Идлиб и 200 раненых. Вину за атаку оппозиционеры возложили на правительственные войска Сирии. Командование сирийской армии решительно отвергло обвинения в свой адрес и возложило ответственность на боевиков и их покровителей.

Минобороны РФ сообщало, что сирийская авиация нанесла удар в районе окраины населенного пункта Хан-Шейхун в провинции Идлиб по складу боеприпасов террористов, где находились арсеналы с химоружием, которое доставлялось в Ирак. Расследованием инцидента уже занялись ООН и Организация по запрещению химического оружия, однако пока они не публиковали каких-либо выводов о возможных виновниках произошедшего.

Как заявил в четверг министр иностранных дел Сирии Валид Муаллем, сирийские правительственные войска никогда не применяли и не намерены применять химическое оружие против мирных граждан и против террористов. Запасы химоружия ранее были успешно вывезены из Сирии, в январе 2016 года Организация по запрещению химического оружия объявила о полной ликвидации химического арсенала страны. За химическое разоружение Сирии организация получила в 2013 году Нобелевскую премию мира.

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