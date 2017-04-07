Россия планирует сделать заявление из-за американских ударов по Сирии
МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. Российский МИД в ближайшее время сделает заявление по ударам США по Сирии, сообщила РИА Новости официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. Российский МИД в ближайшее время сделает заявление по ударам США по Сирии, сообщила РИА Новости официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
«В ближайшее время по линии МИД России будет сделано заявление в связи с ударами США по территории Сирии», — сказала она.
США в ночь на пятницу произвели ракетный удар по правительственной базе в Сирии крылатыми ракетами, базирующимися на кораблях ВМС США. По данным Пентагона, всего было выпущено 59 ракет. Отмечалось, что целью ракетного удара США был аэродром Шайрат в Сирии.
Нацкоалиция оппозиционных и революционных сил Сирии (НКОРС) заявила во вторник о 80 жертвах атаки с применением химоружия в городе
Минобороны РФ сообщало, что сирийская авиация нанесла удар в районе окраины населенного пункта
Как заявил в четверг министр иностранных дел Сирии Валид Муаллем, сирийские правительственные войска никогда не применяли и не намерены применять химическое оружие против мирных граждан и против террористов. Запасы химоружия ранее были успешно вывезены из Сирии, в январе 2016 года Организация по запрещению химического оружия объявила о полной ликвидации химического арсенала страны. За химическое разоружение Сирии организация получила в 2013 году Нобелевскую премию мира.