Пентагон подтвердил использование атакованной базы в Сирии военными РФ

«Я этого не знаю. Я знаю, что персонал использовал эту базу. Мы говорили с русскими, мы уведомили их, чтобы они убрали оттуда свои силы», — сказал «Интерфаксу» представитель Пентагона Эрик Пэхон.

По его словам, «мы специально выбрали время и день, когда маловероятно, что люди находятся внутри этого здания».

При этом представитель Пентагона уточнил, что российскую сторону уведомили о готовящейся атаке за два часа до начала ударов.

Как сообщалось, в четверг 59 «Томагавков» были выпущены с военных кораблей в Средиземном море по базе сирийской правительственной армии в Хомсе. В сообщениях американских официальных лиц отмечается, что удар был нанесен по аэродрому, с которого взлетали самолеты сирийских ВВС, использовавшиеся для применения, по мнению Вашингтона, химического оружия.