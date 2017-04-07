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07:05 (мск), источник: Интерфакс

Пентагон подтвердил использование атакованной базы в Сирии военными РФ

Москва. 7 апреля. INTERFAX.RU — В Пентагоне не знают, были ли российские военнослужащие на авиабазе в Сирии, по которой был нанесен удар ВС США, но заявляют, что сделали все возможное, чтобы избежать жертв среди российских и сирийских военных.

Источник: Reuters

«Я этого не знаю. Я знаю, что персонал использовал эту базу. Мы говорили с русскими, мы уведомили их, чтобы они убрали оттуда свои силы», — сказал «Интерфаксу» представитель Пентагона Эрик Пэхон.

По его словам, «мы специально выбрали время и день, когда маловероятно, что люди находятся внутри этого здания».

При этом представитель Пентагона уточнил, что российскую сторону уведомили о готовящейся атаке за два часа до начала ударов.

Как сообщалось, в четверг 59 «Томагавков» были выпущены с военных кораблей в Средиземном море по базе сирийской правительственной армии в Хомсе. В сообщениях американских официальных лиц отмечается, что удар был нанесен по аэродрому, с которого взлетали самолеты сирийских ВВС, использовавшиеся для применения, по мнению Вашингтона, химического оружия.

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