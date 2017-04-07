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07:41 (мск), источник: ДЕЙТА

Тихоокеанский флот совместил подготовку к параду с учениями в Приморье

В Приморском крае в акватории залива Петра Великого прошла совместная тренировка корабельных сил и подразделения береговых ракетных комплексов Тихоокеанского флота с самолётами дальней авиации ВКС России и истребителями Восточного военного округа. Об этом ИА «Дейта» сообщили в пресс-службе флота.

 — В совместной тренировке были задействованы большой противолодочный корабль «Адмирал Виноградов», корабельная ударная группа в составе трёх ракетных катеров и дивизион берегового ракетного комплекса «Бастион» Тихоокеанского флота, четыре сверхзвуковых ракетоносца-бомбардировщика Ту-22М3 дальней авиации ВКС России и два многоцелевых сверхманевренных истребителя Су-35С Восточного военного округа, — уточнил Начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы ВВО по Тихоокеанскому флоту капитан 2 ранга Владимир Матвеев.

Расчетам БРК «Бастион» и экипажам Ту-22М3 под прикрытием Су-35С была поставлена задача, нанести массированный огневой удар по корабельной ударной группе условного противника. Корабли Тихоокеанского флота, в свою очередь отрабатывали задачи противовоздушной обороны на переходе морем.

В ходе тренировки самолеты дальней авиации отработали задачи по поиску и уничтожению кораблей условного противника с условным пуском противокорабельных ракет и бомбометаниями. Расчеты БРК «Бастион» совершили скрытный марш из места постоянной дислокации на стартовую позицию, сходу развернули технику и также произвели электронные пуски противокорабельных ракет. Корабельные силы флота, в рамках решения задач ПВО отработали вопросы радиоэлектронной борьбы с постановкой ложных отвлекающих и уводящих целей и с входом самолётов в зоны огневого поражения зенитных средств кораблей провели условные ракетные пуски.

По мнению руководителей учения все поставленные на тренировку задачи были успешно решены на земле, в воздухе и на воде.

Улугбек Тимуридов.

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