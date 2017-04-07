Вице-мэр Уфы Искандер Сираев подал в отставку
Как стало известно ProUfu.ru, отвечающий в мэрии за кадры и связь заместитель
Как стало известно ProUfu.ru, отвечающий в мэрии за кадры и связь заместитель
Новым место работы муниципального чиновника станет Уфимский многопрофильный профессиональный колледж, который он возглавит. Для господина Сираева — это серьезное понижение в карьерной лестнице.
— Его вообще в спешке отставляли, поэтому он был вынужден хоть
Отметим, переход Искандера Сираева в колледж стал частью кадровых перестановок в Уфе. Дело в том, что бывший директор многопрофильного колледжа Рафкат Умаргалин, которого называют хорошим специалистом, перешел на работу в администрацию Кировского района. Там на посту замглавы района по соцвопросам он сменил супругу другого
Впрочем, в свете уголовных дел и расследований, ведущихся в отношении администрации Уфы и конкретных чиновников, уход из мэрии выглядит вполне разумным шагом.