Вице-мэр Уфы Искандер Сираев подал в отставку

Новым место работы муниципального чиновника станет Уфимский многопрофильный профессиональный колледж, который он возглавит. Для господина Сираева — это серьезное понижение в карьерной лестнице.

— Его вообще в спешке отставляли, поэтому он был вынужден хоть куда-то уйти. Причины такой спешки неизвестны. Искандер Эрнстович «сидел» на теме благотворительных фондов, возможно, что высветилось по ней, — говорит источник в администрации Уфы.

Отметим, переход Искандера Сираева в колледж стал частью кадровых перестановок в Уфе. Дело в том, что бывший директор многопрофильного колледжа Рафкат Умаргалин, которого называют хорошим специалистом, перешел на работу в администрацию Кировского района. Там на посту замглавы района по соцвопросам он сменил супругу другого вице-мэра Сынтимира Баязитова — Альбину. Последней, по некоторой информации, нашлось место в музее уфимского водоканала.

Впрочем, в свете уголовных дел и расследований, ведущихся в отношении администрации Уфы и конкретных чиновников, уход из мэрии выглядит вполне разумным шагом.