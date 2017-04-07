На Урал прибыли новые ракетные комплексы «Искандер»
Ракетчики Центрального военного округа прибыли на место постоянной дислокации в Свердловскую область. На железнодорожном перроне прибывших встретили их семьи.
Ракетчики Центрального военного округа прибыли на место постоянной дислокации в Свердловскую область. На железнодорожном перроне прибывших встретили их семьи.
Накануне военнослужащие выполнили на полигоне Капустин Яр в Астраханской области первые боевые пуски из новых
«Боевая техника была размещена в новой парковой зоне с
Комплект
«Искандеры» предназначены для поражения малоразмерных и площадных целей — систем ПВО и ПРО, командных пунктов и узлов связи, самолетов и вертолетов на аэродромах, складов и мостов, кораблей. Комплексы способны наносить удары на расстоянии в 200−500 километров в зависимости от комплектации.
«Искандер-М» существенно превосходит зарубежные аналоги в своем классе по точности, эффективности, оперативности подготовки ракет к пуску и другим характеристикам.
ОТРК может быть средством доставки тактического ядерного оружия.