На Урал прибыли новые ракетные комплексы «Искандер»

Накануне военнослужащие выполнили на полигоне Капустин Яр в Астраханской области первые боевые пуски из новых оперативно-тактических ракетных комплексов «Искандер-М».

«Боевая техника была размещена в новой парковой зоне с тенто-мобильными укрытиями, оснащенными собственной системой вентиляции, пожаротушения, электроснабжения и отопления», — рассказали в пресс-службе ЦВО.

Комплект оперативно-тактических ракетных комплексов «Искандер-М» был передан ракетной бригаде военного округа в конце прошлого года. Затем несколько месяцев на астраханском полигоне подразделения осваивали новую технику.

«Искандеры» предназначены для поражения малоразмерных и площадных целей — систем ПВО и ПРО, командных пунктов и узлов связи, самолетов и вертолетов на аэродромах, складов и мостов, кораблей. Комплексы способны наносить удары на расстоянии в 200−500 километров в зависимости от комплектации.

«Искандер-М» существенно превосходит зарубежные аналоги в своем классе по точности, эффективности, оперативности подготовки ракет к пуску и другим характеристикам.

ОТРК может быть средством доставки тактического ядерного оружия.