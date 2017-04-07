Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Брэд Питт и Роберт Паттинсон на премьере в Голливуде
СМИ: Питерский террорист не собирался становиться смертником
СМИ узнали о безденежной продаже «дочки» Сбербанка на Украине
Анна Седокова сделала искреннее признание накануне родов
В моду вошла седина, но необычная (фото)
Груз ценный, но тяжелый: как посадить носорога в самолет?Оказывается, носорогов нельзя перевозить на самолете в спящем состоянии
Анна Седокова сделала искреннее признание накануне родов
Пост мамы в соцсети спас жизнь ее ребенку
В России готовят «гаражную амнистию»
В Москве будет ликвидирован застройщик крупного ЖК
Депутат Рады: Россия готова отдать Крым Украине
1000 автобусов с призывниками едет на восток ДНР
В моду вошла седина, но необычная (фото)
Племянник Хиллари Клинтон прославился из-за внешности (фото)
Синди Кроуфорд удивила фанатов неидеальной фигурой - СМИ
СМИ: жена Николаева резко ответила своим критикам
С 4 апреля водителей начнут наказывать за новое нарушение
Викторина для водителей: проверь чувство юмора
Фоторепортажи
8SpaceX успешно произвела повторный запуск ракеты Falcon 9
19Мир скорбит по жертвам теракта в Санкт-Петербурге
10Уйгурская проблема Китая
16Взрыв в метро Санкт-Петербурга
08:48 (мск), источник: "Российская газета"

На Урал прибыли новые ракетные комплексы «Искандер»

Ракетчики Центрального военного округа прибыли на место постоянной дислокации в Свердловскую область. На железнодорожном перроне прибывших встретили их семьи.

Накануне военнослужащие выполнили на полигоне Капустин Яр в Астраханской области первые боевые пуски из новых оперативно-тактических ракетных комплексов «Искандер-М».

«Боевая техника была размещена в новой парковой зоне с тенто-мобильными укрытиями, оснащенными собственной системой вентиляции, пожаротушения, электроснабжения и отопления», — рассказали в пресс-службе ЦВО.

Комплект оперативно-тактических ракетных комплексов «Искандер-М» был передан ракетной бригаде военного округа в конце прошлого года. Затем несколько месяцев на астраханском полигоне подразделения осваивали новую технику.

«Искандеры» предназначены для поражения малоразмерных и площадных целей — систем ПВО и ПРО, командных пунктов и узлов связи, самолетов и вертолетов на аэродромах, складов и мостов, кораблей. Комплексы способны наносить удары на расстоянии в 200−500 километров в зависимости от комплектации.

«Искандер-М» существенно превосходит зарубежные аналоги в своем классе по точности, эффективности, оперативности подготовки ракет к пуску и другим характеристикам.

ОТРК может быть средством доставки тактического ядерного оружия.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Синоптики предупредили о похолодании в Москве на выходных
США атаковали военную базу в Сирии ракетами Tomahawk
Песков рассказал о реакции Путина на удар США по Сирии
Киев отверг требование отменить санкции против российских банков
МИД России официально назвал Западный Иерусалим столицей Израиля
Полисы ОСАГО переведут из бумажного вида в электронный
РФ предложила ввести эмбарго против подконтрольных ИГ территорий
Актриса из «Секса в большом городе» стала послом доброй воли ООН
Спорт
Команда Тарханова — в финале Кубка России «Урал» переиграл на своем поле казанский «Рубин» и впервые в своей истории вышел в финал Кубка России
Авто
Skoda назвала российские цены на Kodiaq Сначала в Россию будут поставляться автомобили чешской сборки, в начале 2018 года в салоны поступят внедорожники локального производства
Hi-Tech
Телевизоры будущего стали собирать в Калуге Вчера Samsung Electronics в Калуге начала массовую сборку телевизоров нового поколения — Samsung QLED. Российская сборка сделает панели премиум класса доступнее и дешевле.
Кино
С огоньком: 20 главных рыжих актрис Триумф Эммы Стоун на «Оскаре 2017» не оставил никаких сомнений в том, что актрисы с рыжими волосами — на гребне волны. Вспоминаем самых успешных, востребованных и привлекательных из них
Недвижимость
Разные мелочи — где найти им место в квартире?
В Думе не поддержали налоговые льготы на средства капремонта
Жильцы смогут контролировать ремонт в квартирах соседей
В Москве построят много съемного государственного жилья
Леди
В моду вошел шробинг: что это такое (фото) Рассказываем о новом способе выглядеть модно, не потратив на это ни копейки
Дети
Названы неожиданные последствия приема антибиотиков в детстве Одно из последствий приема антибиотика в раннем возрасте – агрессивное поведение.
Все о ремонте
Обустраиваем маленькую квартиру: 5 полезных советов
Как красиво и функционально оформить подоконник?
Чем руководствоваться при выборе кухонной плиты
Гардеробная для всей семьи: 15 правил обустройства
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь