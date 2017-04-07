Ройзман о предложении Познера легализовать марихуану: «Старость не всегда приходит вместе с мудростью»

Ранее, на творческом вечере в Воронеже, Позер высказался за легализацию запрещенных веществ.

«Ну, старость не всегда приходит вместе с мудростью и первая мысль была: «Внукам своим легализуй, добрый дедушка, заодно еще научи их пальцы в розетку засовывать», — написал Ройзман в своем Facebook.

Градоначальник предположил, что через Познера власти пытаются найти контакт с молодежью, в том числе и той, что вышла на митинг Алексея Навального 26 марта.