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08:46 (мск), источник: УралПолит.ру

Ройзман о предложении Познера легализовать марихуану: «Старость не всегда приходит вместе с мудростью»

ЕКАТЕРИНБУРГ, 7 апреля, ИА УралПолит.Ru. Мэр Екатеринбурга, основатель «Фонда без наркотиков» Евгений Ройзман прокомментировал предложение журналиста Владимира Познера легализовать марихуану.

Источник: УралПолит.ру

Ранее, на творческом вечере в Воронеже, Позер высказался за легализацию запрещенных веществ.

«Ну, старость не всегда приходит вместе с мудростью и первая мысль была: «Внукам своим легализуй, добрый дедушка, заодно еще научи их пальцы в розетку засовывать», — написал Ройзман в своем Facebook.

Градоначальник предположил, что через Познера власти пытаются найти контакт с молодежью, в том числе и той, что вышла на митинг Алексея Навального 26 марта.

«Старый лис ничего просто так не пролает. Думаю, что власть озадачена последними событиями, и через него вбросили тему и пытаются нащупать контакт с молодыми. Даже через это. Но, молодые, в большинстве своем, здравые растут. Кроме того, все больше молодых начинают понимать, что здоровый образ жизни — основной залог успеха. Надеюсь, что во власти тоже достаточно трезвых людей», — отметил мэр Екатеринбурга.

Как ранее писал «УралПолит.Ru», Евгений Ройзман намерен принять участие в сентябрьских выборах губернатора Свердловской области.

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