Ройзман о предложении Познера легализовать марихуану: «Старость не всегда приходит вместе с мудростью»

Ранее, на творческом вечере в Воронеже, Позер высказался за легализацию запрещенных веществ.
«Ну, старость не всегда приходит вместе с мудростью и первая мысль была: «Внукам своим легализуй, добрый дедушка, заодно еще научи их пальцы в розетку засовывать», — написал Ройзман в своем Facebook.
Градоначальник предположил, что через Познера власти пытаются найти контакт с молодежью, в том числе и той, что вышла на митинг Алексея Навального 26 марта.
«Старый лис ничего просто так не пролает. Думаю, что власть озадачена последними событиями, и через него вбросили тему и пытаются нащупать контакт с молодыми. Даже через это. Но, молодые, в большинстве своем, здравые растут. Кроме того, все больше молодых начинают понимать, что здоровый образ жизни — основной залог успеха. Надеюсь, что во власти тоже достаточно трезвых людей», — отметил мэр Екатеринбурга.
Как ранее писал «УралПолит.Ru», Евгений Ройзман намерен принять участие в сентябрьских выборах губернатора Свердловской области.