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08:33 (мск), источник: Uralpress.ru

В Челябинске открылся чешский визовый центр

На следующей неделе во вторник, 11 апреля, в Челябинске откроется сервисный визовый центр, который наряду с консульскими учреждениями уполномочен принимать от граждан заявления на оформление виз в Чешскую Республику.

Жителям Челябинска и Челябинской области больше не придется ездить для этого в Екатеринбург, сообщает пресс-служба городской администрации.

Компания «VFSGlobal», открывающая свой офис в Челябинске, является единственной аккредитованной организацией на территории России, которая уже на протяжении многих лет позволяет поддерживать стабильно высокий поток российских туристов в Чехию.

На торжественной церемонии открытия будут присутствовать Генеральный консул Чешской Республики в Екатеринбурге Йозеф Маршичек, операционный директор региона «Россия, СНГ, Восточная Европа» компании «VFS Global» Нишант Батия, представители авиакомпаний, дипломатического корпуса, ключевые туроператоры.

«Визовые центры компании открыты во всех крупных городах страны. Теперь он открывается и в Челябинске. Уверен, что благодаря этому, процедура получения чешской визы станет для жителей города и области более удобной и необременительной» — отмечает представитель Генерального консульства Чешской Республики в Екатеринбурге.

Визовый сервисный центр будет располагаться в Бизнес-доме «Аркаим Плаза» по адресу: ул. Карла Маркса, 38, 2 этаж.

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