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08:30 (мск), источник: СуперОмск

Мартыненко не собирается в Крым

Омские СМИ продолжают нападать на одного из самых непопулярных городских чиновников — директора департамента транспорта мэрии Алексея Мартыненко.

На этот раз ряд ресурсов, подконтрольных медиамагнату Сергею Сусликову, выпустил один и тот же инсайд, в котором сообщается, что Мартыненко, после полугода работы, в течение двух следующих месяцев собирается переехать в Крым.

При этом самому чиновнику никто из корреспондентов изданий так и не удосужился позвонить. Сам же Мартыненко, как оказалось, готов с легкостью опровергнуть слова журналистов.

«В данном материале очень много неточностей и надуманных поворотов. Во-первых, в должности я работаю всего 4 месяца, а не 6, как сообщается. Что же насчет переезда в Крым, то ни в течение двух месяцев, ни вообще я туда переезжать не собираюсь. Более того, я этот вопрос даже не обсуждал, никакого решения о переезде в принципе не принималось», — сообщил «СуперОмску» Мартыненко.

Сам же материал чиновник назвал «откровенно желтым и непроверенным».

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