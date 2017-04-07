Мартыненко не собирается в Крым
Омские СМИ продолжают нападать на одного из самых непопулярных городских чиновников — директора департамента транспорта мэрии Алексея Мартыненко.
Омские СМИ продолжают нападать на одного из самых непопулярных городских чиновников — директора департамента транспорта мэрии Алексея Мартыненко.
На этот раз ряд ресурсов, подконтрольных медиамагнату Сергею Сусликову, выпустил один и тот же инсайд, в котором сообщается, что Мартыненко, после полугода работы, в течение двух следующих месяцев собирается переехать в Крым.
При этом самому чиновнику никто из корреспондентов изданий так и не удосужился позвонить. Сам же Мартыненко, как оказалось, готов с легкостью опровергнуть слова журналистов.
«В данном материале очень много неточностей и надуманных поворотов.
Сам же материал чиновник назвал «откровенно желтым и непроверенным».