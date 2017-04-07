СМИ узнали количество жертв удара США по Сирии

По данным телеканала, в результате атаки практически полностью уничтожена инфраструктура военной базы.

Официального подтверждения из Дамаска пока не поступало. Ранее сирийский военный источник заявлял, что в результате налета есть человеческие жертвы, однако их количество не уточнялось.

В ночь на пятницу, 7 апреля, по приказу президента США Дональда Трампа был нанес удар крылатыми ракетами по аэродрому Шайрат, который используется правительственными силами Сирии.

Ранее Вашингтон обвинил Дамаск в применении отравляющих веществ в ходе воздушной атаки в провинции Идлиб 4 апреля, в результате которой погибли десятки человек. Сирийские власти отвергают эти обвинения.