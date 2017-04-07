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08:34 (мск), источник: Lenta.Ru

СМИ узнали количество жертв удара США по Сирии

Жертвами обстрела американскими крылатыми ракетами военного аэродрома Шайрат в сирийской провинции Хомс стали по меньшей мере четверо военнослужащих сирийских вооруженных сил. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на эфир телеканала Al Arabiya.

Источник: AFP 2017

По данным телеканала, в результате атаки практически полностью уничтожена инфраструктура военной базы.

Официального подтверждения из Дамаска пока не поступало. Ранее сирийский военный источник заявлял, что в результате налета есть человеческие жертвы, однако их количество не уточнялось.

В ночь на пятницу, 7 апреля, по приказу президента США Дональда Трампа был нанес удар крылатыми ракетами по аэродрому Шайрат, который используется правительственными силами Сирии.

Ранее Вашингтон обвинил Дамаск в применении отравляющих веществ в ходе воздушной атаки в провинции Идлиб 4 апреля, в результате которой погибли десятки человек. Сирийские власти отвергают эти обвинения.

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