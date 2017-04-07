Масштабная контрольная проверка проходит в Вооруженных Силах Казахстана
Генеральным штабом ВС РК созданы специальные комплексные комиссии, которые направлены во все регионы страны.
Генеральным штабом ВС РК созданы специальные комплексные комиссии, которые направлены во все регионы страны.
В Вооруженных Силах Казахстана в соответствии с Планом подготовки на 2017 год проходит контрольная проверка.
Она проводится во всех воинских частях и соединениях видов, родов войск и региональных командований для оценки уровня боевой готовности и боеспособности подразделений по итогам зимнего учебного периода, сообщает Zakon.kz со ссылкой на
Основная цель — всесторонняя проверка выучки личного состава, реального уровня боевой подготовки взводов, рот, управлений батальонов соединений и частей, готовности подразделений в кратчайшие сроки выполнить поставленные боевые задачи, а также оценка уровня боевой подготовки и слаженности подразделений и их органов управления в ходе отработки
Контрольная проверка проводится в две очереди. На проверку привлечены все управления батальонов (дивизионов), взводы, роты (батареи) и им равные со штатной боевой техникой с проведением боевых стрельб и тактических учений. Взводы и роты проверяются в ходе боевых стрельб (БСВ), ротных тактических и специальных учений с боевой стрельбой. В числе проверяемых дисциплин — огневая, тактическая, специальная подготовка, вождение боевых машин, военная топография, инженерная, физическая и строевая подготовка. Комиссиями также будут проверены состояние вооружения и военной техники, система организации работы должностных лиц по руководству боевой подготовкой в подчиненных соединениях, боевая и мобилизационная готовность.
Каждому военнослужащему в одиночном порядке и в составе подразделений предстоит сдать экзамены не только в теории, но и на практике. Контрольные занятия по предметам обучения проходят как в пунктах постоянной дислокации частей, так и в учебных центрах и на полигонах. В лучшую сторону отмечены ряд военнослужащих, которые по итогам первых дней показывают высокие результаты. В их числе командир танкового батальона войсковой части 10810 подполковник Ербол Аубакиров, подразделение которого продемонстрировало отличные показатели в огневой подготовке. Среди лучших в практических стрельбах отмечены также командиры 2 мотострелкового взвода 1 мотострелковой роты войсковой части 32039 лейтенант Дархан Бекембай и