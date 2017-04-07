Масштабная контрольная проверка проходит в Вооруженных Силах Казахстана

Она проводится во всех воинских частях и соединениях видов, родов войск и региональных командований для оценки уровня боевой готовности и боеспособности подразделений по итогам зимнего учебного периода, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу министерства обороны РК.

Основная цель — всесторонняя проверка выучки личного состава, реального уровня боевой подготовки взводов, рот, управлений батальонов соединений и частей, готовности подразделений в кратчайшие сроки выполнить поставленные боевые задачи, а также оценка уровня боевой подготовки и слаженности подразделений и их органов управления в ходе отработки учебно-боевых задач, выполнения планов и программ боевой подготовки. Генеральным штабом ВС РК созданы специальные комплексные комиссии, которые направлены во все регионы страны.

Контрольная проверка проводится в две очереди. На проверку привлечены все управления батальонов (дивизионов), взводы, роты (батареи) и им равные со штатной боевой техникой с проведением боевых стрельб и тактических учений. Взводы и роты проверяются в ходе боевых стрельб (БСВ), ротных тактических и специальных учений с боевой стрельбой. В числе проверяемых дисциплин — огневая, тактическая, специальная подготовка, вождение боевых машин, военная топография, инженерная, физическая и строевая подготовка. Комиссиями также будут проверены состояние вооружения и военной техники, система организации работы должностных лиц по руководству боевой подготовкой в подчиненных соединениях, боевая и мобилизационная готовность.