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10:04 (мск), источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

В краевом Минстрое не согласились с выводами Счетной палаты

Ранее аудиторы выявили нарушения в программе переселения.

Источник: Reuters

Министерство строительства и ЖКХ Красноярского края не согласилось с оценками Счетной палаты, заявившей о нарушениях в программе переселения. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в ведомстве.

Напомним, на этой неделе аудиторы Счетной палаты рассказали депутатам ЗС о выявленных недостатках в ходе реализации программы по переселению граждан из аварийного жилья. Общий объем нарушений, допущенных при расходовании бюджетных средств в течение шести лет, составил 926,1 млн рублей.

«Мы не можем согласиться со столь критичной оценкой Счетной палаты. Например, по реализации по программе переселения из аварийного жилья вся деятельность Министерства строительства подлежит проверкам со стороны федеральных ведомств, где любая отчетность просматривается под микроскопом. Другое дело, что в реализации жилищных программ бывают трудности, и возможно, Счетная палата не совсем правильно интерпретировала какую-либо информацию», — пояснили в министерстве.

Представители ведомства пообещали дать развернутый комментарий на следующей неделе.

Добавим, на заседании в ЗС аудитор Счетной палаты Светлана Алдашова сообщила, что по результатам проверки сформулированы предложения правительству и Минстрою Красноярского края. В число рекомендаций вошли разработка концепции развития жилищной политики и внедрение в профильном министерстве системы менеджмента качества.

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