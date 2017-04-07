С экс-министра Ляха снят штраф за просрочку уплаты прежнего штрафа

Финансисты нашли вину Ляха в том, что 29 декабря 2015 года действующий тогда министр с нарушением законных требований утвердил конкурсную документацию на строительный контроль за сооружением крытого футбольного манежа в Перми.

При отсутствии сметы, обосновывающей начальную максимальную цену госконтракта, стоимость конкурсной документации была завышена на 362,6 млн рублей. Правонарушение квалифицировали по ч.4.2 ст. 7.30 КоАП РФ «Нарушение порядка осуществления закупок работ, услуг для обеспечения государственных нужд». Постановлением КРУ минфина от 29 июня 2016 года Лях был оштрафован на три тыс. рублей. Ленинский районный суд Перми 5 сентября оставил его жалобу без удовлетворения.



С 20 сентября, когда административное наказание вступило в силу, у министра имелось 60 дней на уплату штрафа, но 3 октября против Ляха было возбуждено уголовное дело. 4 октября его задержали, а 6 октября отправили под домашний арест и отстранили от должности. Штраф был уплачен лишь 23 декабря, то есть с опозданием на месяц и 3 дня. Краевой минфин 28 декабря оформил протокол о новом правонарушении, предусмотренном частью 1 ст. 20.25 КоАП РФ «Уклонение от исполнения административного наказания». За это грозят штраф в двукратном размере невыплаченного штрафа, либо административный арест на срок до 15 суток, либо обязательные работы на срок до 50 часов. Мировой судья судебного участка № 2 Свердловского судебного района Перми Оксана Артемова 20 февраля 2017 года ограничилась двукратным штрафом в шесть тыс. рублей.



При пересмотре в Свердловском районном суде Перми 6 апреля защита Ляха сослалась на обстоятельства, которые не позволили ему вовремя исполнить предыдущее наказание. Ежемесячное пособие в 10,6 тыс. рублей, определенное 6 октября Ленинским районным судом Перми при отстранении обвиняемого от должности, ФСБ до сих пор не выплатила. Долг накопился за четыре месяца. Имущество и банковские счета бывшего министра арестованы. Находясь под домашним арестом, он не может трудоустроиться и получать доход.



Защитник Наталья Сударикова особо отметила: извещение о заседании у мирового судьи ей было вручено 21 февраля, когда очередное дело об административном правонарушении было уже рассмотрено. Судья Свердловского районного суда Перми Елена Гурьева согласилась с доводами о нарушении прав Ляха на защиту, отменила штраф в шесть тыс. рублей и прекратила дальнейшее производство за истечением срока давности.



Напомним, что за досрочное прекращение полномочий при расформировании краевого правительства в декабре 2016 года Ляху установлена компенсация. Размер его «золотого парашюта», по сообщениям СМИ, составил 780 тыс. рублей.