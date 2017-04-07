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09:26 (мск), источник: СуперОмск

В Омской области массово набирают судей

Сразу несколько вакансий в суды города и области объявила квалификационная коллегия судей Омской области.

Данные об открытых вакансиях для служителей Фемиды опубликованы в свежем номере газеты «Омский вестник».

Так, председатели требуются в Большеуковский районный суд, Любинский районный суд, Москаленский районный суд, Одесский районный суд и Таврический районный суд.

Заместителей председателя ищут в Кировском и Куйбышевском райсудах Омска.

Должности судей вакантны в Арбитражном суде Омской области (2 вакансии), а также в Куйбышевском, Октябрьском, Первомайском и Советском райсудах Омска.

Последний день приема заявок от соискателей — 10 мая 2017 года.

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