В Омской области массово набирают судей

Данные об открытых вакансиях для служителей Фемиды опубликованы в свежем номере газеты «Омский вестник».

Так, председатели требуются в Большеуковский районный суд, Любинский районный суд, Москаленский районный суд, Одесский районный суд и Таврический районный суд.

Заместителей председателя ищут в Кировском и Куйбышевском райсудах Омска.

Должности судей вакантны в Арбитражном суде Омской области (2 вакансии), а также в Куйбышевском, Октябрьском, Первомайском и Советском райсудах Омска.

Последний день приема заявок от соискателей — 10 мая 2017 года.