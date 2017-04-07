Соцсети: в Уфе сняли с должности вице-мэра Искандера Сираева
«Комсомолка» выяснила, что стоит за городскими слухами.
«Комсомолка» выяснила, что стоит за городскими слухами.
В социальных сетях заговорили о неожиданном увольнении одного из чинов уфимской администрации. Под «удар» слухов попал Искандер Сираев.
Неизвестный источник из мэрии сообщил, что
— Никаких кадровых изменений, связанных с Искандером Сираевым у нас не было. Он продолжает работать. Возможно, это один из информационных «вбросов», — рассказали в
Позже информацию опровергли и в том самом колледже.
— Да, мы действительно ищем нового руководителя, но про этого человека ничего не знаем, — удивились в приемной директора учебного заведения.
Жизнь конечно штука сложная, и власть развитию не способствует но хочется верить что нормальных как минимум не меньше..