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09:25 (мск), источник: Комсомольская правда

Соцсети: в Уфе сняли с должности вице-мэра Искандера Сираева

«Комсомолка» выяснила, что стоит за городскими слухами.

В социальных сетях заговорили о неожиданном увольнении одного из чинов уфимской администрации. Под «удар» слухов попал Искандер Сираев.

Неизвестный источник из мэрии сообщил, что вице-мэра якобы в спешке отстранили от своих обязанностей. По слухам Сираев уже занял место главы одного из колледжей Уфы.

— Никаких кадровых изменений, связанных с Искандером Сираевым у нас не было. Он продолжает работать. Возможно, это один из информационных «вбросов», — рассказали в пресс-службе уфимской администрации.

Позже информацию опровергли и в том самом колледже.

— Да, мы действительно ищем нового руководителя, но про этого человека ничего не знаем, — удивились в приемной директора учебного заведения.

Комментарии
2
Gi
Нет скорее всего его попутали с Филипповым, Искандер сколько его помню был воспитанным и очень приличным мальчиком..
Жизнь конечно штука сложная, и власть развитию не способствует но хочется верить что нормальных как минимум не меньше..
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lexx
Дыма без огня не бывает))))
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