Путин назвал удар США по Сирии агрессией против суверенного государства

Пресс-секретарь отметил, что «сирийская армия не располагает запасами химического оружия».

«Президент Путин считает американские удары по Сирии агрессией против суверенного государства в нарушение норм международного права, причем под надуманным предлогом», — сказал Песков.

При ударе США по авиабазе в Сирии россияне не пострадали

Факт уничтожения всех запасов химического оружия у вооруженных сил Сирии был отфиксирован и подтвержден ОЗХО — специализированным подразделением ООН

Ранее сообщалось, что удар США по базе в Хомсе стал ответом на предположительно совершенную ранее химатаку в Идлиб, в которой США обвинили Дамаск.

«При этом, по мнению Путина, полное игнорирование фактов использования химического оружия террористами лишь существенно усугубляет ситуацию», — заявил пресс-секретарь.

Путин отметил, что удар США по авиабазе в Сирии наносит ущерб отношениям РФ и США, передает Песков.