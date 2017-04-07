Путин назвал удар США по Сирии агрессией против суверенного государства
Москва. 7 апреля. INTERFAX.RU — Атака США на объекты в Сирии является агрессией, наносит ущерб как
Москва. 7 апреля. INTERFAX.RU — Атака США на объекты в Сирии является агрессией, наносит ущерб как
«Президент Путин считает американские удары по Сирии агрессией против суверенного государства в нарушение норм международного права, причем под надуманным предлогом», — сказал Песков.
Факт уничтожения всех запасов химического оружия у вооруженных сил Сирии был отфиксирован и подтвержден ОЗХО — специализированным подразделением ООН
Ранее сообщалось, что удар США по базе в Хомсе стал ответом на предположительно совершенную ранее химатаку в Идлиб, в которой США обвинили Дамаск.
«При этом, по мнению Путина, полное игнорирование фактов использования химического оружия террористами лишь существенно усугубляет ситуацию», — заявил
Путин отметил, что удар США по авиабазе в Сирии наносит ущерб отношениям РФ и США, передает Песков.
Этот шаг Вашингтона наносит существенный урон российско-американским отношениям, и без того находящимся в плачевном состоянии
«Путин также видит в ударах по Сирии со стороны США попытку отвлечь внимание мирового сообщества от многочисленных жертв среди мирного населения в Ираке», — добавил он.
«А главное, как считает Путин, этот шаг не приближает нас к конечной цели в борьбе с международным терроризмом, а наоборот создает серьезное препятствие для создания международной коалиции по борьбе с ним и эффективному противодействию этому всемирному злу, что, кстати говоря, президент США Дональд Трамп провозгласил как одну из главных задач еще во время своей предвыборной кампании», — заявил
В четверг 59 «Томагавков» были выпущены с военных кораблей США в Средиземном море по базе сирийской правительственной армии в Хомсе. В сообщениях американских официальных лиц отмечается, что удар был нанесен по аэродрому, с которого взлетали самолеты сирийских ВВС, использовавшиеся для применения химического оружия. Также сообщалось, что базу могли использовать российские военные. В Пентагоне заявили, что за два часа до атаки предупредили о ней Россию.