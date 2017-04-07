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09:08 (мск), источник: Интерфакс

Путин назвал удар США по Сирии агрессией против суверенного государства

Москва. 7 апреля. INTERFAX.RU — Атака США на объекты в Сирии является агрессией, наносит ущерб как российско-американским отношениям, так и общей борьбе с терроризмом. Такое мнение президента РФ Владимира Путина озвучил его пресс- секретарь Дмитрий Песков.

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«Президент Путин считает американские удары по Сирии агрессией против суверенного государства в нарушение норм международного права, причем под надуманным предлогом», — сказал Песков.

Пресс-секретарь отметил, что «сирийская армия не располагает запасами химического оружия».

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Дмитрий Песков

Ранее сообщалось, что удар США по базе в Хомсе стал ответом на предположительно совершенную ранее химатаку в Идлиб, в которой США обвинили Дамаск.

«При этом, по мнению Путина, полное игнорирование фактов использования химического оружия террористами лишь существенно усугубляет ситуацию», — заявил пресс-секретарь.

Путин отметил, что удар США по авиабазе в Сирии наносит ущерб отношениям РФ и США, передает Песков.

Этот шаг Вашингтона наносит существенный урон российско-американским отношениям, и без того находящимся в плачевном состоянии
Дмитрий Песков
Фоторепортаж
Химическая атака в сирийской провинции Идлиб4 апреля правозащитники сообщили о химической атаке в городе Хан-Шейхун в сирийской провинции Идлиб.

«Путин также видит в ударах по Сирии со стороны США попытку отвлечь внимание мирового сообщества от многочисленных жертв среди мирного населения в Ираке», — добавил он.

«А главное, как считает Путин, этот шаг не приближает нас к конечной цели в борьбе с международным терроризмом, а наоборот создает серьезное препятствие для создания международной коалиции по борьбе с ним и эффективному противодействию этому всемирному злу, что, кстати говоря, президент США Дональд Трамп провозгласил как одну из главных задач еще во время своей предвыборной кампании», — заявил пресс-секретарь президента РФ.

В четверг 59 «Томагавков» были выпущены с военных кораблей США в Средиземном море по базе сирийской правительственной армии в Хомсе. В сообщениях американских официальных лиц отмечается, что удар был нанесен по аэродрому, с которого взлетали самолеты сирийских ВВС, использовавшиеся для применения химического оружия. Также сообщалось, что базу могли использовать российские военные. В Пентагоне заявили, что за два часа до атаки предупредили о ней Россию.

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Коммерсантъ-Online
событий пока нет
Комментарии
38
Игорь Рогов
Эх Вова,Вова? Трамп ведь выжидал, когда ты начнёшь реальные реформы для народа своего а не для дружков своих? А теперь он махнул реальной дубиной, и похоже наши пукалки с каспия уже не проканают? Вот где твой просчёт Вова, а я давно говорил тебе, все твои блестящие и фейковые бряцания лягут на дно американской стратегии ястребов. Что ты теперь скажешь Вова? У тебя народ недоволен очень сильно, у тебя 30% народу с детьми откровенно нищие, 70% бедные? С кем ты останешься Вова? Твои блестящие и жопализы сразу разбегутся по западным квартиркам заранее приготовленные под твоим неусыпным оком. Продал ты трудовой народ России Вова!!
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Геннадий Воронов
Объективно. Путину остается только сопли жевать.
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Сергей Донченко
Товарищ Рогов, здесь того "Вовы" нет. Вы с кем разговариваете ???
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