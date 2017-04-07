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09:19 (мск), источник: Новости Перми

24 мая в Пермском крае пройдет Единый день приема предпринимателей

24 мая 2017 года в Прикамье пройдет Единый день приема предпринимателей. Соответствующее распоряжение подписал глава региона Максим Решетников.

Как отметили в краевом Минпромторге, Единый день приема предпринимателей — уникальное событие не только для региона, но и для России. Цель мероприятия — повышение эффективности и оперативности работы исполнительных органов государственной и муниципальной власти Пермского края в решении вопросов предпринимательства.

Сегодня каждый третий житель региона занят в сфере малого и среднего бизнеса. В крае действует более 100 тысяч субъектов предпринимательства, на их долю приходится почти треть всего объема товаров и услуг. По выручке малых и средних предприятий Пермский край занимает 4 место в ПФО.

Для краевых властей развитие малого бизнеса — одно из приоритетных направлений, объем его финансирования из бюджетов всех уровней превышает 730 млн рублей. Сегодня в 37 территориях региона действуют 38 центров поддержки предпринимательства, где идет обучение, предоставляются услуги бесплатного консалтинга. За последние годы в этой сфере было создано почти 4 тысячи рабочих мест.

Глава Прикамья Максим Решетников отмечает, что в рамках поддержки предпринимательства важной задачей является снижение административных барьеров. Один из механизмов ее решения — организация и проведение Единого дня приема предпринимателей, в ходе которого каждый бизнесмен может обратиться с любым вопросом к заместителям председателя краевого Правительства, руководителям исполнительных органов государственной власти, главам муниципальных районов и руководителям департаментов районных и городских администраций. В ходе проведения приема будут выявлены основные проблемы взаимодействия бизнесменов и исполнительной власти, а также разработаны предложения по повышению эффективности сотрудничества.

Прием предпринимателей будет осуществляться по предварительной записи или в порядке живой очереди с 10 до 20 часов в администрациях муниципальных районов (городских округов) и сельских поселений.

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