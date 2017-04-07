Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Умер актер из «Маски-шоу» Сергей Олех
Я не зожник, что делать?
«Маски сброшены»: как в России отреагировали на авиаудар в Сирии
Пять простых фокусов, которые удивят ребенка
В моду вошла седина, но необычная (фото)
«Это дно»: Захарова о реакции инопрессы на теракт в Петербурге В МИД РФ жестко раскритиковали материал Washington Post
В соцсети обсуждают фото Навки и Пескова с детьми
Пять простых фокусов, которые удивят ребенка
Москвичке отказали в выезде за границу из-за перепланировки
Выселение из хрущевки нельзя будет оспорить
Депутат Рады: Россия готова отдать Крым Украине
1000 автобусов с призывниками едут на восток ДНР
Как выглядят дочери фанаток пластики (фото)
Кейт Миддлтон и принц перестали выходить в свет вместе
Узбекский имам предложил избавиться от мужчин-гинекологов
Как здоровое питание приводит к нервному расстройству
В Минске на парковке гостиницы «забыт» редкий спорткар
Subaru показала обновленный Outback
Фоторепортажи
8США нанесли ракетный удар по Сирии
19Мир скорбит по жертвам теракта в Санкт-Петербурге
8Химическая атака в сирийской провинции Идлиб
13Скончался поэт Евгений Евтушенко
10:39 (мск), источник: АиФ Волгоград

Депутат от Волгоградской области попросил у Минтранса 15 млрд на дороги

Депутат Евгений Москвичев, представляющий в нижней палате парламента Волгоградскую область, попросил Минтранс РФ ежегодно выделять 15 миллиардов рублей на строительство федеральных дорог.

Как сообщает «Интерфакс Недвижимость», Евгений Москвичев попросил помощника президента Игоря Левитина и министра транспорта РФ Максима Соколова, чтобы на правительственной комиссии был обсужден этот вопрос у Аркадия Дворковича, каким бы тяжелым не был бюджет. Депутат выразил уверенность в том, что Минфин услышит его. Он предложил поставить задачу, чтобы поправки, которые будут приниматься в мае, включали в себя пункт о выделении денег на новые федеральные и региональные дороги.

«Мы должны дать им (регионам) так в течение пяти лет, чтобы максимально на 50−60% они имели деньги на содержание дорог», — цитирует информагентство Евгения Москвичева.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Витаминки от рака. Эксперты о том, кто и почему идет к знахарям
Атака Трампа: Что известно о ракетном ударе США по базе в Сирии
Россия приостанавливает действие меморандума по Сирии
Киев отверг требование отменить санкции против российских банков
Житель Ростова-на-Дону признался в подрыве бомбы-фонарика
Полисы ОСАГО переведут из бумажного вида в электронный
РФ предложила ввести эмбарго против подконтрольных ИГ территорий
Число жертв теракта в Лондоне увеличилось до пяти человек
Спорт
Мутко не видит проблем. О подготовке к Кубку конфедераций Россия почти готова к проведению Кубка конфедераций по футболу, который состоится во второй половине июня в четырех городах страны
Авто
В Минске на парковке гостиницы «забыт» редкий спорткар Бдительные жители белорусской столицы обнаружили, что автомобиль, похожий на Ferrari, уже долгое время стоит на парковке гостиницы «Минск»
Hi-Tech
Телевизоры будущего стали собирать в Калуге Вчера Samsung Electronics в Калуге начала массовую сборку телевизоров нового поколения — Samsung QLED. Российская сборка сделает панели премиум класса доступнее и дешевле.
Кино
С огоньком: 20 главных рыжих актрис Триумф Эммы Стоун на «Оскаре 2017» не оставил никаких сомнений в том, что актрисы с рыжими волосами — на гребне волны. Вспоминаем самых успешных, востребованных и привлекательных из них
Недвижимость
Сантехников обяжут работать по ночам
Жильцы смогут контролировать ремонт в квартирах соседей
Москвичке отказали в выезде за границу из-за перепланировки
В Москве построят много съемного государственного жилья
Леди
В моду вошел шробинг: что это такое (фото) Рассказываем о новом способе выглядеть модно, не потратив на это ни копейки
Дети
Названы неожиданные последствия приема антибиотиков в детстве Одно из последствий приема антибиотика в раннем возрасте – агрессивное поведение.
Все о ремонте
Обновляем дачу: 10 шагов к комфортной загородной жизни
Какой материал выбрать для потолка в ванной комнате
9 принципов ремонта первой квартиры
Как сделать скандинавский интерьер: совет от профи
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь