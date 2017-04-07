Депутат от Волгоградской области попросил у Минтранса 15 млрд на дороги

Как сообщает «Интерфакс Недвижимость», Евгений Москвичев попросил помощника президента Игоря Левитина и министра транспорта РФ Максима Соколова, чтобы на правительственной комиссии был обсужден этот вопрос у Аркадия Дворковича, каким бы тяжелым не был бюджет. Депутат выразил уверенность в том, что Минфин услышит его. Он предложил поставить задачу, чтобы поправки, которые будут приниматься в мае, включали в себя пункт о выделении денег на новые федеральные и региональные дороги.

«Мы должны дать им (регионам) так в течение пяти лет, чтобы максимально на 50−60% они имели деньги на содержание дорог», — цитирует информагентство Евгения Москвичева.