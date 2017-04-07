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10:21 (мск), источник: Коммерсантъ

Александр Протасевич может вернуться в Минкульт

Замдиректора ГАУК «Музей политических репрессий» Ирина Дурнева не займет пост замминистра культуры. Как сообщил «Ъ» источник в правительстве, ее кандидатура не была согласована руководством края.

По его сведениям, сейчас на пост заместителя министра рассматривается кандидатура Александра Протасевича. Господин Протасевич ранее возглавлял краевой Минкульт — в 2012 году, до этого времени работал на позиции замминистра.

В 2012 году он трудоустроился советником министра культуры РФ, затем входил в оргкомитет Дельфийских игр. Господин Протасевич не стал общаться с «Ъ», сославшись на занятность.

Также он оставил без ответа вопрос о возможном возвращении в Пермь в соцсети.

Сейчас у министра культуры края Галины Кокоулиной один зам — Ирина Ясырева. Она получила уведомление о сокращении занимаемой ей ставки с 2 мая 2017 года.

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