Александр Протасевич может вернуться в Минкульт
Замдиректора ГАУК «Музей политических репрессий» Ирина Дурнева не займет пост замминистра культуры. Как сообщил «Ъ» источник в правительстве, ее кандидатура не была согласована руководством края.
Замдиректора ГАУК «Музей политических репрессий» Ирина Дурнева не займет пост замминистра культуры. Как сообщил «Ъ» источник в правительстве, ее кандидатура не была согласована руководством края.
По его сведениям, сейчас на пост заместителя министра рассматривается кандидатура Александра Протасевича. Господин Протасевич ранее возглавлял краевой Минкульт — в 2012 году, до этого времени работал на позиции замминистра.
В 2012 году он трудоустроился советником министра культуры РФ, затем входил в оргкомитет Дельфийских игр. Господин Протасевич не стал общаться с «Ъ», сославшись на занятность.
Также он оставил без ответа вопрос о возможном возвращении в Пермь в соцсети.
Сейчас у министра культуры края Галины Кокоулиной один зам — Ирина Ясырева. Она получила уведомление о сокращении занимаемой ей ставки с 2 мая 2017 года.