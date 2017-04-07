Глава администрации Симферополя анонсировал смену перевозчиков в городе

Предприятия, которые будут перевозить горожан, выберут 10 апреля в крымской столице на конкурсной основе. Об этом в эфире радио «Спутник в Крыму» сообщил глава администрации Симферополя Геннадий Бахарев. По его данным, заявки на конкурс прислали 14 предприятий.

«С 10 апреля в Симферополе пройдет конкурс по лотам наших маршрутов, у нас 15 лотов под половину маршрутов города. На конкурс заявились предприятия с материка: “Трансбалт”, “Московские дороги”, предприятие из Краснодара — все с новым транспортом, с полностью сертифицированным оборудованием», — рассказал он.

Глава администрации акцентировал внимание на том, что местные перевозчики за три года так и не смогли привести транспорт в соответствие с необходимыми требованиями. Он предположил, что их шансы на победу в конкурсе на пассажирские перевозки минимальны.

«Перевозчики, которые за три года не удосужились ни одного автобуса купить, поставить ГЛОНАСС, оборудовать, поставить видеокамеры, кондиционеры. Вложений — ноль. Они получат результат, о котором мы говорили годами. Мы выходим на нормальную конкуренцию. Думаю, что у наших перевозчиков, кроме “Горавтотранса”, который имеет новые автобусы, шансы зайти на маршруты минимальные», — заключил Бахарев.