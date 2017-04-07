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10:09 (мск), источник: Крым Press

Сергей Аксёнов побывал в Краснолесье, в училище олимпийского резерва

Глава Республики Крым Сергей Аксёнов посетил с инспекцией ГБПОУ «Крымское среднее профессиональное училище олимпийского резерва» в селе Краснолесье Симферопольского района.

Источник: Крым Press

Так, в ходе мероприятия состоялась презентация Концепции развития Крымского среднего профессионального училища олимпийского резерва в рамках федеральной целевой программы. Речь шла об идущей реконструкции, которая включает строительство помещений, в том числе и бытовых, а также спортивных площадок и дороги.

Также принято решение о выделении средств на строительство нового четырёхэтажного общежития на 300 мест.

Сергей Аксёнов посетил и физкультурно-оздоровительный центр комплекса, где пообщался с воспитанниками училища — легкоатлетами, борцами, боксёрами, дзюдоистами, тяжёлоатлетами, другими. Пояснения давал директор учебного учреждения Игорь Уваров. Глава Крыма пожелал спортсменам удачи и новых побед на международной арене, а также подчеркнул, что они будут обеспечены всем необходимым.

Кроме того, в рамках мероприятия состоялась церемония награждения призёров соревнований по пулевой стрельбе.

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