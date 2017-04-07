Сергей Аксёнов побывал в Краснолесье, в училище олимпийского резерва
Глава Республики Крым Сергей Аксёнов посетил с инспекцией ГБПОУ «Крымское среднее профессиональное училище олимпийского резерва» в селе Краснолесье Симферопольского района.
Глава Республики Крым Сергей Аксёнов посетил с инспекцией ГБПОУ «Крымское среднее профессиональное училище олимпийского резерва» в селе Краснолесье Симферопольского района.
Так, в ходе мероприятия состоялась презентация Концепции развития Крымского среднего профессионального училища олимпийского резерва в рамках федеральной целевой программы. Речь шла об идущей реконструкции, которая включает строительство помещений, в том числе и бытовых, а также спортивных площадок и дороги.
Также принято решение о выделении средств на строительство нового четырёхэтажного общежития на 300 мест.
Сергей Аксёнов посетил и
Кроме того, в рамках мероприятия состоялась церемония награждения призёров соревнований по пулевой стрельбе.