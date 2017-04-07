Удар США вывел из строя все самолеты на авиабазе в Хомсе

«Все расположенные на ней самолеты вышли из строя, можно говорить, что она полностью уничтожена», — сообщил он.

По сообщению сирийского телеканала Sana, пожар после удара ракет продолжается.

Ранее осведомленный источник сообщил РИА Новости, что боевики террористической группировки «Исламское государство"* напали на позиции сирийской армии на трассе Хомс-Фурклюс-Пальмира одновременно с ракетным ударом США по авиабазе.

В ночь на пятницу президент США Дональд Трамп сообщил, что распорядился нанести ракетный удар по аэродрому в Сирии, с которого якобы была проведена химическая атака. Сообщается, что удар нанесен крылатыми ракетами, базирующимися на кораблях ВМС США. По данным Пентагона, всего было выпущено 59 ракет.

*Террористическая организация «Исламское государство» (ИГ) запрещена в России