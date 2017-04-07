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09:38 (мск), источник: Интерфакс

При ударе США по авиабазе в Сирии россияне не пострадали

Ранее в Пентагоне заявляли, что российские военные использовали атакованную базу.

Источник: AFP 2017

Москва. 7 апреля. INTERFAX.RU — В результате ракетного удара США по авиабазе сирийских ВВС российские граждане не пострадали, сообщил «Интерфаксу» в пятницу со ссылкой на собственные источники депутат Госдумы, первый зампред организации ветеранов «Боевое братство» Дмитрий Саблин.

Пострадавших среди россиян в результате удара США по авиабазе “Шайрат” нет
Дмитрий Саблин
Депутат Госдумы, первый зампред организации ветеранов "Боевое братство"

Парламентарий также охарактеризовал нанесенный удар как «акт агрессии против государства — члена ООН». Он также выразил надежду, что «в Пентагоне помнят про “Хмеймим” и этот ритуальный удар будет единичным».

В ночь на четверг 59 «Томагавков» были выпущены с военных кораблей США в Средиземном море по базе сирийской правительственной армии в Хомсе. В сообщениях американских официальных лиц отмечается, что удар был нанесен по аэродрому, с которого взлетали самолеты сирийских ВВС, использовавшиеся для применения, по мнению Вашингтона, химического оружия. Также сообщалось, что базу могли использовать российские военные. В Пентагоне заявили, что за два часа до атаки предупредили о ней Россию.

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