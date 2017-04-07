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09:42 (мск), источник: СуперОмск

Назаров поручил Компанейщикову навести порядок в Омске

Губернатор Виктор Назаров подписал распоряжение об организации субботника на территории Омска и области. Он пройдет с 22 апреля по 22 мая 2017 года.

Органам местного самоуправления, общественным объединениям и другим организациям региона рекомендовано организовать и провести месячник и субботник по благоустройству населенных пунктов с максимальным привлечением населения.

«Субботник состоится 22 апреля, а месячник благоустройства пройдет с 22 апреля по 22 мая. В соответствии с Планом мероприятий на местах необходимо провести собрания с участием органов общественного самоуправления для определения участков и объемов работ. Благоустройство мемориальных комплексов необходимо завершить до 30 апреля, в срок до 5 мая — провести ремонт и покраску опор освещения, заборов и ограждений, скамеек и других малых архитектурных форм, до 19 мая — отремонтировать контейнерные площадки для сбора мусора. Комиссионная проверка и подведение результатов субботника будет проводиться с 22 апреля до 5 мая», — говорится в документе.

Контроль за наведением порядка в Омске Назаров возложил на заместителя Председателя Правительства Омской области Владимира Компанейщикова.

Ожидается, что в работах по благоустройству примет участие не менее 250 тысяч жителей Омской области.

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