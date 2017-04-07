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10:14 (мск), источник: АиФ Калининград

Александр Торба назначен вице-премьером по внутренней политике

Александр Торба покинул пост главы администрации Гвардейского городского округа. Карьеру он продолжит в правительстве Калининградской области.

Он назначен вице-премьером по внутренней политике.

Временно его обязанности будет исполнять первый заместитель Олег Высоцкий. Конкурс на замещение вакантной должности назначен на 29 апреля.

«На новой должности будет востребован опыт работы Александра Торбы на государственных должностях, тем более, что он уже курировал внутриполитический блок. При расстановке приоритетов особое внимание поручил уделить формированию резерва кадров, активизации работы общественно-политического совета при губернаторе, формированию нового состава региональной Общественной палаты. А в целом — поддержания постоянного диалога власти и гражданского общества на всех уровнях», — прокомментировал назначение глава Калининградской области Антон Алиханов.

Напомним, Александр Торба уже занимал пост вице-премьера во время губернаторства Николая Цуканова. Но в 2013 году он ушел в администрацию Гвардейска.

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