Александр Торба назначен вице-премьером по внутренней политике
Александр Торба покинул пост главы администрации Гвардейского городского округа. Карьеру он продолжит в правительстве Калининградской области.
Александр Торба покинул пост главы администрации Гвардейского городского округа. Карьеру он продолжит в правительстве Калининградской области.
Он назначен
Временно его обязанности будет исполнять первый заместитель Олег Высоцкий. Конкурс на замещение вакантной должности назначен на 29 апреля.
«На новой должности будет востребован опыт работы Александра Торбы на государственных должностях, тем более, что он уже курировал внутриполитический блок. При расстановке приоритетов особое внимание поручил уделить формированию резерва кадров, активизации работы
Напомним, Александр Торба уже занимал пост