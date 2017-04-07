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10:42 (мск), источник: AmurMedia.ru

Дело Дальспецстроя: Суд еще раз продлил арест Чудову, Хризманам и Ашихмину

При этом, одна половина фигурантов проведут этот срок под домашним арестом, другая — в СИЗО.

Источник: AP 2017

Хабаровск, 7 апреля, AmurMedia.

Дальневосточный окружной военный суд продлил сроки ареста обвиняемым по уголовному делу о хищениях более 5 млрд рублей при строительстве космодрома «Восточный», сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на сайт’Интерфакс.

«Мера пресечения в отношении всех подсудимых оставлена без изменения. Сроки содержания под домашним арестом продлены на три месяца, то есть до 12 июля 2017 года», — сказала пресс-секретарь суда Анна Атрощенкова.

Под домашним арестом остались бывший глава «Дальспецстроя» Юрий Хризман и главный бухгалтер предприятия Владимир Ашихмин.

По словам Анны Атрощенковой, меры пресечения также продлены до 12 июля экс-спикеру думы Хабаровского края Виктору Чудову и сыну руководителя «Дальспецстроя» Михаилу Хризману, которых обвиняют в более ранних хищениях. Оба находятся под стражей.

Процесс по делу о хищениях на «Восточном» начался в военном суде в Хабаровске в мае 2016 года, дело рассматривается в закрытом режиме. Обвиняемые вину не признают.

Юрий Хризман и Владимир Ашихмин обвиняются в злоупотреблении должностными полномочиями при строительстве объектов космодрома «Восточный» в Амурской области с ущербом в размере 5,2 млрд рублей (ч.3 ст. 285 УК РФ).

Кроме того, Юрий Хризман, а также Михаил Хризман и Виктор Чудов обвиняются в растрате организованной группой в особо крупном размере (ч.4. ст. 160 УК РФ). По версии следствия, в 2006—2009 годах они похитили около 106 млн рублей, принадлежащих ФГУП «ГУСС “Дальспецстрой” при Спецстрое России».

Потерпевшими по делу проходят «Дальспецстрой» и госкорпорация «Роскосмос».

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