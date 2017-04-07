Единороссы начинают дебаты во Владивостоке

«Для их проведения оргкомитет по организации предварительного голосования выбрал пять площадок и определил девять тем», — говорится в сообщении Приморского регионального отделения партии «Единая Россия».

Первый раунд дебатов пройдет уже в эту субботу, восьмого апреля, по адресу: Светланская, 41а, и будет посвящен теме жилищно-коммунального хозяйства и контролю за работой управляющих компаний.

Для участия в стартовых дебатах заявились пять кандидатов: Вячеслав Гнездилов, Виктор Акулин, Евгений Недбай, Александр Лапицкий и Людмила Таран.

Всего для проведения дебатов оргкомитет выбрал определил девять тем, наиболее актуальных для административного центра: городская среда и благоустройство, ЖКХ и УК, стратегическое развитие города, образование, здравоохранение, экология, городская экономика и бюджет, проблемы парковочного пространства, общественная безопасность. Напомним, последние дебаты состоятся во Владивостоке 21 мая — за неделю до Единого Дня предварительного голосования.

Также на заседании сегодня, седьмого апреля, оргкомитет утвердил количество и дислокацию избирательных участков.

«На территории Владивостока их будет 48, располагаться УИК будут в местах, привычных для голосования, — прокомментировал решение оргкомитета его руководитель, секретарь регионального отделения “Единой России” Валентин Шуматов. — Мы сделали все возможное, чтобы процедура голосования проходила в условиях, удобных для избирателей».

По данным на сегодня, на предварительное голосование по определению кандидатов от партии на выборы в Думу города Владивостока выдвинулись 63 человека. Среди них как действующие депутаты городского представительного органа власти, так и люди, не имеющие опыта политической деятельности, уточнил Валентин Шуматов.

Добавим, накануне на заседании Президиума Генерального совета «Единой России» были утверждены участки для предварительного голосования, которое состоится 28 мая.

Для того, чтобы поддержать того или иного участника предварительного голосования, по итогам которого будут сформированы списки кандидатов «Единой России» на выборах в региональные парламенты и выборы депутатов административных центров, 28 мая необходимо прийти на свой счетный участок. Узнать, где расположен участок, можно будет на сайте предварительного голосования pg.er.ru — такая функция будет доступна уже в конце этого месяца.

«На данный момент организована работа 2017 счетных участков предварительного голосования. Формирование счетного участка — это процесс, предполагающий несколько этапов и направлений работы, и, в первую очередь, определение мест голосования и формирование счетных комиссий. После принятия сегодня решения об образовании счетных участков регионы приступят к формированию составов комиссий», — рассказал секретарь Генерального совета партии Сергей Неверов.

Он также отметил, что процедура предварительного голосования подошла к «экватору»: 26 февраля был открыт прием заявлений, в эти выходные, восьмого и девятого апреля, стартуют дебаты.

«Хочу отметить, что интерес к процедуре высок. Всего заявления подали более полутора тысяч человек, из них на участие в выборах депутатов Законодательного Собрания края подали заявления более 700 человек на 309 замещаемых мандатов, депутатов АЦ — 750 заявлений на 329 замещаемых мандатов. Среди них очень много беспартийных, людей самых разных профессий», — добавил Неверов.